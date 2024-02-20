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  4. Pendik’te kaymakamlık lojmanına saldıran diğer şüpheli de tutuklandı

Pendik’te kaymakamlık lojmanına saldıran diğer şüpheli de tutuklandı

İHA İHA
20.02.2024 12:05 | Son Güncelleme:
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Pendik’te kaymakamlık lojmanının önünde bulunan polis noktasına silahlı saldırı gerçekleştiren diğer şüpheli de tutuklandı.

Pendik Batı Mahallesi’nde 16 Şubat Cuma günü kaymakamlık lojmanının önünde bulunan polis noktasına motosikletli 2 şüpheli ateş açtı. Emniyet ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda, şüphelilerin olaydan dakikalar önce aynı cadde üzerinde bir daireden hırsızlık teşebbüsünde bulunan Salih Özmen ve Seyithan Karataş oldukları tespit edildi. Şüphelilerden 7 suç kaydı bulunan Özmen, Kadıköy’de yakalandı. Özmen, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

31 suç kaydı bulunan Seyithan Karataş’da, arama çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonla dün yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karataş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“BANA İFTİRA ATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Seyithan Karataş savcılık ifadesinde, “Salih’le birbirimizden haz etmememiz nedeniyle görüşmeyiz. Bu yüzden bana iftira atmış olabileceğini düşünüyorum. Olay tarihinde Ataşehir ablamın evi olan adresteydim. Genelde aranmam olduğu için ablamda kalırım, bu bizim eve polis gelebileceği sebebiyle bir önlemdir. Bir sonraki gece ablamda uyandıktan kısa bir süre sonra arkadaşımla Şile’de bulunan eve geçtim. Kuş uçurmak için oraya gitmiştik. Güvercin besleme hobim vardır. Gece olduğunda polisier gelerek bizi yakaladılar. Karakola gidene kadar olayın ne olduğunu bilmiyordum. Üzerime atili suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

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