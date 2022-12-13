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Pendik’te örümcek adam gibi tırmandı, eşofmanı çaldı

13.12.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te 3 şüpheli şahıstan biri, binanın birinci katındaki evin penceresine tırmanarak asılı halde bulunan eşofmanı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik’te örümcek adam gibi tırmandı, eşofmanı çaldı

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın önüne gelen 3 şüpheli şahıstan biri, çevrede kimsenin olmadığı esnada binanın birinci katındaki eşofmanı çalmak için pencereye tırmandı. İlk seferde eşofmanı alamayan şüpheli, ikinci kez aynı adrese geldiğinde pencereye tırmanarak girişin üst katındaki asılı halde bulunan eşofmanı çaldı. Şahıslar ardından olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden 2’si çevreyi kontrol ederken 1 kişinin ise demirlere tırmanarak eşofmanı çaldığı görülüyor.

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