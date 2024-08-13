YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Pendik'te sebze yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Pendik'te sebze yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

AA AA
13.08.2024 10:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Çınardere Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyir halinde olan M.T. idaresindeki 34 DU 1032 plakalı sebze yüklü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada kamyonet sürücüsü M.T. ile yanındaki M.K. araç içerisinde sıkıştı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan M.T. ve M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerine gelen sürücünün yakınlarınca devrilen kamyonetteki sebzelerin toplanmasının ardından araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Express
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Pendik kamyonet

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Ağustos Salı

İmsak
04:27
Sabah
06:05
Öğle
13:14
İkindi
17:04
Akşam
20:13
Yatsı
21:44
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.