Pendik'te sebze yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Çınardere Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyir halinde olan M.T. idaresindeki 34 DU 1032 plakalı sebze yüklü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada kamyonet sürücüsü M.T. ile yanındaki M.K. araç içerisinde sıkıştı.
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan M.T. ve M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza yerine gelen sürücünün yakınlarınca devrilen kamyonetteki sebzelerin toplanmasının ardından araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.