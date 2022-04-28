Pendik'te terk edilen bebeğin annesi hakim karşısında

İSTANBUL (AA) - Pendik'te terk edilmiş halde bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesi Ebru S'nin yargılanmasına başlandı.

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Ebru S. katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Kimlik tespiti yapılan sanık Ebru S, lise mezunu olduğunu belirterek, iki çocuğunun olduğunu ve hiçbir gelirinin bulunmadığını belirtti.

Duruşmada, savunma yapan sanık Ebru S, suç kastının olmadığını öne sürerek, "Tarla gibi bir yere bırakmadım. Bir evin önüne bıraktım. Zile bastım. Zile bastıktan sonra beni görmesinler diye ayrıldım. Bir gün sonra bıraktığım yere gittim baktım. Ben onu bıraktığımda kalabalık bir zamandı." dedi.

- "Bıraktığımda 3 aylıktı"

Ebru S, gözaltına alındığında polis memurlarının kendisine, bebeğin bırakıldıktan 20 dakika sonra bulunduğunu ve hayati fonksiyonlarının iyi olduğunu anlatıp ambulanstaki bir görevlinin bebeğini emzirdiğini söylediğini aktardı.

Bebeğinin 1 ay erken doğduğunu ifade eden sanık Ebru S, "16 gün Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımda kaldığı süreçte ben anne sütü verdim. İlave olarak takviye mama da aldım. Hastaneden çıktıktan sonra bir sağlık sorunu olmadı. Bıraktığımda 3 aylıktı. Aşıları da tamdı. Hiçbir sağlık problemi yoktu. Yanına mama da bırakmıştım." diye konuştu.

- "Gideceğim yer bebeği kabul etmiyordu"

Sanık Ebru S, mahkeme hakiminin bebeğini neden bıraktığını sorması üzerine, "Ben sığınma evinde kalıyordum. Buradaki sürem azalmıştı. Gideceğim yer de bebeği kabul etmiyordu. O yüzden bıraktım." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Seval Sezer Totik, müvekkilinin işlediği suçun tutuklanmasını gerektirmediğini ifade ederek tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya mağdur bebek E.S, adına katılan Sümeyye Gül ise şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı Melike Gerek de davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesi talep etti.

- Hastaneden bebeğin durumuyla ilgili bilgi istendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, suç vasfının değişme ihtimali bulunduğundan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, mağdurun sağlık durumu hakkında bilgi verilmesi için Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yazı yazılmasına hükmetti.

İlgili hastaneden bebeğin terk edilmesine bağlı herhangi bir hastalık ve yaralanmasının olup olmadığının sorulmasını karara bağlayan mahkeme, bebeğin gördüğü tedaviye dair tüm tıbbi evrakların istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın yaşı itibarıyla kendisini idare edemeyecek durumda olan öz çocuğunu 29 Mart'ta karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sardığı ve koyduğu pusetle Pendik'teki boş araziye bıraktığı belirtiliyor.

Şaban Keşan isimli vatandaşın duyduğu ağlama sesi üzerine fark edilen bebeğin olay yerine gelen sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtilen iddianamede, bebeğin tedavisinin ardından Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne teslim edildiği aktarılıyor.

İddianamede, sanığın üzerine atılı "terk" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

