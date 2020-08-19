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Pendik'teki yangında bir çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.08.2020 21:28 | Son Güncelleme

Evde yalnız oldukları belirlenen iki kardeşten biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir apartman dairesinde çıkan yangında 10 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti, 4 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esenyalı Mahallesi İbni Batuta Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dairede küçük yaşta iki çocuğun bulunduğunu tespit etti.

10 yaşındaki M.B.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, 4 yaşındaki kardeşi R.B. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yangının ardından yapılan ilk incelemede M.B. ve kardeşi R.B.'nin olay sırasında evde yalnız oldukları tespit edildi.

Hayatını kaybeden M.B.'nin cenazesi Tuzla Devlet Hastanesi morguna götürülürken, ağır yaralanan R.B.'nin Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Bu arada Pendik Kaymakamlığından yapılan açıklamada yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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