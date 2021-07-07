Penta Teknoloji, 2021'de büyümesini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, bilgi teknolojileri sektöründeki büyümenin Penta Teknoloji'nin finansal sonuçlarına da olumlu yansıdığını belirterek, "2021 yılının ilk çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre dolar bazında büyümemiz pazar ortalamasının üzerinde, yaklaşık yüzde 35 olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada, tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de büyük bir gelişim gösteren bilgi teknolojileri sektörünün, özellikle uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin yaygınlaşmasının da etkisiyle 2021 yılının ilk çeyreğinde de büyümeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "TÜİK Ocak-Mart 2021 1. çeyrek GSYH" raporuna göre, Türkiye'de bilgi ve iletişim faaliyetlerinin yüzde 18,1 büyüdüğü anımsatıldı. IDC'nin cihaz, altyapı ve yazılımı kapsayan "Türkiye BT (Bilgi Teknolojileri) Pazarına Genel Bakış Raporu"na göre yıllık BT harcamalarının 2019'dan 2020'ye uzanan dönemde dolar bazında büyük bir ivme kazandığı kaydedilen açıklamada, IDC'nin hazırladığı "Türkiye BT Pazarı Öngörüleri"nde ise teknoloji harcamalarındaki yükseliş trendinin 2021 yılında da devam edeceğinin belirtildiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dijital farkındalığın hızla arttığını belirterek, "Hem global hem de yerel pazar olgunlaştı. Özellikle geçen yıl zorunlu dijitalleşmenin de katkısıyla oluşan yeni normalde, teknoloji hepimizin hayatının merkezine yerleşince, ülkemizde de tüm sektörlerde dijital dönüşüm hızlandı. Bizim dağıtımını yaptığımız teknoloji ürünleri pazarında gelecekte bir büyüme potansiyeli taşıdığını ve bu açıdan dijital dönüşümle paralel şirket olarak bizim de güçleneceğimizi öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bilişim teknolojileri pazarı önümüzdeki dönemde daha da güç kazanacak"

Teknolojideki gelişmelerin tüm sektörlerin geleceğine ayna tuttuğunu aktaran Özçelik, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde teknolojinin giderek daha da önemli bir yere sahip olacağını ifade etti.

Özçelik, şunları kaydetti:

"Bilişim teknolojileri sektörüne baktığımızda, IDC'nin hazırladığı 'Türkiye BT Pazarı Araştırma Raporu'na göre, 2020 yılında 4,3 milyar doları aşan bir pazar büyüklüğü görüyoruz. Geçen yıl toplantıların, etkinliklerin, eğitimin ve hatta sosyal aktivitelerin dahi uzaktan yapılmaya başlanması, teknoloji ürünlerine olan talepte bir kar topu etkisi yarattı. Özellikle son dönemde teknolojik ürünlere olan ihtiyacın artması ve bu ürünlere erişimin de giderek kolaylaşması sayesinde, bilişim teknolojileri pazarının önümüzdeki dönemde daha da güç kazanacağını düşünüyoruz.

2021 yılı ilk çeyrek rakamları da bilişim teknolojilerine olan ilginin devam ettiğini ortaya koyuyor. Bugün, üretim, finans, eğitim, ulaşım gibi hayatımızda büyük öneme sahip sektörler teknolojiyle birlikte değişiyor. Biz de 30 yılı aşan süredir bireysel ve kurumsal kullanıcılar için sunduğumuz uçtan uca teknoloji çözümleriyle ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlıyoruz."

- "40'tan fazla teknoloji devi markayı Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturuyoruz"

Sektördeki büyümenin Penta Teknoloji'nin finansal sonuçlarına da olumlu yansıdığını belirten Özçelik, "Şirketimizde geçtiğimiz yıl dolar bazında yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme yakaladık. Aynı doğrultuda 2021 yılının ilk çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre dolar bazında büyümemiz pazar ortalamasının üzerinde, yaklaşık yüzde 35 olarak gerçekleşti. Büyüme oranlarımıza karşılaştırmalı olarak bakıldığında ise TL bazında yüzde 63'lük bir büyümeye ulaştığımızı görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün itibarıyla 40'tan fazla teknoloji devi markayı 9 bin iş ortağı aracılığıyla tüm Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturduklarını aktaran Özçelik, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda faaliyet gösterdiğimiz sektör, hızlı büyüme ivmesinin yanı sıra birçok sektörün itici gücü olmaya devam ediyor. KPMG'nin CEO'lar düzeyinde yaptığı Küresel CEO Araştırması'na göre, yakın gelecekte kurumsal alanda otomasyon, yapay zeka ve bulut tabanlı teknolojiler gibi, dijital teknoloji çözümlerine talebin giderek güçlenmesi bekleniyor. Öte yandan son kullanıcı bazında teknolojinin en yoğun tüketildiği sektörlerden biri olan oyun sektörü de hızla büyümeye devam ediyor. gaminginturkey.com araştırmasına göre ise global oyun pazarının 2025 yılında, 2020’ye göre yüzde 72 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Ülkemiz açısından yüksek portansiyele sahip teknoloji sektöründe, Penta Teknoloji'yi kurduğumuz ilk günden bu yana farklılaşmayı ve ileri gitmeyi amaçladık. Müşterilerimize ve tedarikçilerimize sağladığımız hizmetlerimizin arkasında da bu vizyon yatıyor. Penta Teknoloji olarak bizler, ülkemizdeki dijitalleşme sürecini destekleyecek aksiyonlar alarak, tüm paydaşlarımızın memnuniyetini ve değişip dönüşen trendleri gözeterek kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

