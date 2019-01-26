Pep Guardiola'dan Henry kararına tepki

Monaco'nun Thierry Henry ile yollarını ayırarak göreve Leonardo Jardim'i getirmesi hakkında Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola'dan tepki geldi.

"KARARI ANLAMIYORUM"

Thierry Henry'nin bu kararı hak etmediğini savunan Pep Guardiola, "Bu kararı anlamıyorum. Ancak kararı başkaları veriyor" dedi.

"FUTBOL BÖYLE BİR OYUN"

Pep Guardiola sözlerini "Henry için çok üzgünüm. Onu iyi tanırım, olağanüstü bir insan. Ancak futbol böyle bir oyun" ifadeleriyle tamamladı. Pep Guardiola, 2008-2010 yılları arasında Barcelona'da Thierry Henry'nin teknik direktörlüğünü yaptı. (SPORX)

