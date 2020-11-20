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Pep Guardiola: Messi, Barcelona'da bıraksın isterim ama...

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.11.2020 20:30 | Son Güncelleme

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Lionel Messi için açıklamalarda bulundu.

Pep Guardiola: Messi, Barcelona'da bıraksın isterim ama...

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi'nin transferi için cevap verdi.

Yeni sözleşme imzalamasının ardından Messi'yi de transfer etme ihtimali olduğu belirtilen Pep, "Messi, Barcelona'nın oyuncusu ve Barcelona'ya büyük minnettarlığım var. Bana her şeyi verdiler. Messi'nin kariyerini orada bitirmesini istiyorum. Barcelona taraftarı olarak, orada bitirmesini isterim. Ancak bu yıl kontratı bitiyor, sonrasında ne olacağını göreceğiz. Şu anda Barcelona'nın oyuncusu ve transfer penceresi Hazıran, Temmuz ayına kadar açılmayacak." dedi.

Barcelona'da başkan Bartomeu ile yaşadığı sorunların ardından ayrılık kararı alan Messi'nin, Bartomeu'nun istifasının ardından alacağı karar merakla bekleniyor.

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