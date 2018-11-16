Beşiktaş'ta deprem! TFF'ye şikayet etti

Tolgay Arslan'dan sonra Beşiktaş'a bir şok da Pepe'den geldi.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın yıldızı Pepe, alacakları ödenmediği gerekçesi ile siyah beyazlı kulübü TFF'ye şikayet ettiği iddia edildi.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş'a paranın ödenmesi gerektiğini bildirdi ve Beşiktaş geçtiğimiz hafta Pepe'ya ödemenin büyük bir kısmı yapıldı. Pepe'ye hala küçük bir miktar borç kaldığı belirtildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

A Spor'a bağlanan Pepe'nin avukatı Burçin Barlas, konuyla ilgili şunları söyledi:

Bu futbolun içinde olan bir şey. Sözleşmesi gereği alacağı bir şey. Duygusal düşünmemek lazım. Dünyanın her yerinde futbolcular böyle konular için avukatlarına başvuruyor.

'Vadesi gelen alacağınızı zamanında tahsil etmek istersiniz' diyen Barlas, sözlerini şöyle sürdürdü: ''FIFA’ya gitmek futbolcunun hukukçusunun tercihi. TFF’ye, genel mahkemelere de başvurabilirsiniz. Genel mahkemelerde iş biraz daha yavaş ilerliyor. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nda işler daha hızlı ilerliyor. Bir kulübe hizmet veriyorsunuz ve alacaklarınız bir sözleşmede var. Vadesi gelen alacağınızı zamanında tahsil etmek istersiniz. Tahsil edemezsiniz hukuğa başvurursunuz''

TOLGAY KADRO DIŞI KALMIŞTI

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde Tolgay Arslan, yönetim kararı ile kadro dışı bırakılmıştı.

Disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklanan Tolgay Arslan da Pepe gibi alacakları nedeniyle Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet etmiş ve alacaklarının tamamını talep etmişti.

