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Pepe'nin Porto'ya döneceği iddia edildi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 04.01.2019 19:42 | Son Güncelleme

Beşiktaş'la yollarını ayıran Pepe için flaş transfer gelişmesi! Porto, geri dönmek isteyen Pepe için menajeriyle görüşerek teklifini iletti. Anlaşma kısa süre içinde açıklanabilir.

Pepe'nin Porto'ya döneceği iddia edildi

Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden Pepe'nin yeni takımı belli oluyor.

Record'un haberine göre; Pepe'nin menajeriyle görüşme gerçekleştiren Portolu yöneticiler, tecrübeli stoper için teklifini iletti.

Ülkesi Portekiz'e dönmek isteyen ve Porto'nun teklifine sıcak bakan Pepe, önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacak.

2007 yılında Porto'dan Real Madrid'e transfer olan Pepe, bu transferin resmiyet kazanması halinde 12 yıl sonra eski takımına geri dönmüş olacak.

(Goal)

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