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  4. Pepe Reina Aston Villa'da, Begovic Milan'da

Pepe Reina Aston Villa'da, Begovic Milan'da

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.01.2020 22:53 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, kaleci Pepe Reina'yı Milan'dan sezon sonuna kadar kiraladı. Bu arada İtalyan ekibi de Reina'nın boşluğunu Asmir Begovic ile doldurdu.

Pepe Reina Aston Villa'da, Begovic Milan'da

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Milan takımında forma giyen 37 yaşındaki deneyimli kalecinin sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

2005-2013 yıllarında Liverpool'un kalesini koruyan Reina, 2010 Dünya Kupası'nda da İspanya ile şampiyonluk yaşamıştı.

Ligde dün Manchester City'ye 6-1 mağlup olan Aston Villa, 21 puanla 18. sırada yer alıyor.

Asmir Begovic

MILAN YERİNİ HEMEN DOLDURDU

Pepe Reina'yı Aston Villa'ya gönderen Milan, transferde elini çabuk tuttu ve Bournemouth'tan kaleci Asmir Begovic'i 6 aylığına kiraladı.

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Anahtar Kelimeler:
Aston Villa İngiltere Premier Lig pepe reina milan

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