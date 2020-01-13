Pepe Reina Aston Villa'da, Begovic Milan'da

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Milan takımında forma giyen 37 yaşındaki deneyimli kalecinin sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.
2005-2013 yıllarında Liverpool'un kalesini koruyan Reina, 2010 Dünya Kupası'nda da İspanya ile şampiyonluk yaşamıştı.
Ligde dün Manchester City'ye 6-1 mağlup olan Aston Villa, 21 puanla 18. sırada yer alıyor.
Bu arada Milan, Pepe Reina'nın boşluğunu çabuk doldurdu. İtalyan devi, Bournemouth'tan Asmir Begovic'i 6 aylığına kiraladı.
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