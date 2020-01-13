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  4. Pepe Reina Aston Villa'da, Begovic Milan'da

Pepe Reina Aston Villa'da, Begovic Milan'da

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.01.2020 23:26 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, kaleci Pepe Reina'yı sezon sonuna kadar kiraladı. İtalyan ekibi ise Reina'nın boşluğunu Asmir Begovic ile doldurdu.

Pepe Reina Aston Villa'da, Begovic Milan'da

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Milan takımında forma giyen 37 yaşındaki deneyimli kalecinin sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

2005-2013 yıllarında Liverpool'un kalesini koruyan Reina, 2010 Dünya Kupası'nda da İspanya ile şampiyonluk yaşamıştı.

Ligde dün Manchester City'ye 6-1 mağlup olan Aston Villa, 21 puanla 18. sırada yer alıyor.

Asmir Begovic

PEPE REINA'NIN YERİNE BEGOVIC GELDİ

Bu arada Milan, Pepe Reina'nın boşluğunu çabuk doldurdu. İtalyan devi, Bournemouth'tan Asmir Begovic'i 6 aylığına kiraladı.

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Anahtar Kelimeler:
pepe reina Aston Villa Asmir Begovic milan Bournemouth

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