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Pereira, Luiz Gustavo'yu defansa çekiyor

21.07.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vitor Pereira, 3'lü savunma sisteminde Luiz Gustavo'yu hızı ve tekniği sayesinde defansa çekmeye hazırlanıyor, Kasımpaşa maçındaki prova bu durumu işaret ediyor.

Pereira, Luiz Gustavo'yu defansa çekiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira 3-4-3 sistemi üzerinde duruyor. Yeni sezonda takımın tek bir oyun stratejisi olmayacak. Ancak ana planın bu sistem olması hedefleniyor. Bu çerçevede ikinci hazırlık maçında da aynı sistemle sarı-lacivertliler sahada yer aldı ve rakibi Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla rahat geçti.

Bu maçta dikkat çeken önemli hususlardan biri Luiz Gustavo'nun savunmanın merkezinde oynaması oldu. Gerçek pozisyonu 6 numara olan oyuncu stoper sıkıntısı yaşandığı dönemlerde bu bölgede mecburen görev almıştı.

Yeni sezonda Brezilyalı futbolcuyu savunmanın merkezinde daha çok görebiliriz. Bunun temel sebebi de Vitor Pereira'nın yeni oyun sisteminde topu geriden hızlı ve teknik bir oyuncu ile çabuk oyuna sokmak isteği.

Orta sahada önemli isimlere sahip olan Fenerbahçe'de ciddi bir rekabet söz konusu. Gustavo'nun savunmada görev yapması ile orta sahadaki zenginlik daha rahat sahaya yansıyacak.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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