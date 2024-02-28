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  4. Performansıyla kendisine hayran bırakmıştı! Hem Türkiye, hem Almanya teklif götürdü... Can Uzun milli takım için teklifini yaptı

Performansıyla kendisine hayran bırakmıştı! Hem Türkiye, hem Almanya teklif götürdü... Can Uzun milli takım için teklifini yaptı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.02.2024 16:47
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Almanya Bundesliga 2'de top koşturan 18 yaşındaki yıldız oyuncu Can Uzun için hem Türk hem de Alman Futbol Federasyonları teklif götürürken başarılı oyuncu tercihini yaptı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga 2'de gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başaran genç yıldız Can Uzun için hem Türkiye hem de Almanya Futbol Federasyonları milli takım için teklifte bulunmuştu.

"O BİZİM OYUNCUMUZ"

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Nürnberg'in 18 yaşındaki yıldızı Can Uzun için geçtiğimiz günlerde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, "U17 Milli Takımımız'da oynadı ve o bizim oyuncumuz. U21'ler için de oynamalı. Birkaç yıldır bize çok çok yakındı. Çok iyi işler çıkarıyor ve çok büyük potansiyeli var. Öte yandan karar oyuncuya kalmış. Bizimle devam etmesini istiyoruz. Kendisi 2005 doğumlu ve halihazırda A Takım'da Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi iki oyuncumuz var. Bir sonraki Can Uzun olmalı. Bunu o da biliyor. Kararını vermeli." ifadelerini kullanmıştı.

TERCİHİNİ YAPTI

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18 yaşındaki golcünün tercihini A Milli Takım'dan yana kullandığı öne sürüldü. Habertürk'te yer alan habere göre, TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile bir araya gelen Can Uzun Türkiye'yi seçti.

MONTELLA DAVET EDECEK

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22 Mart'ta Macaristan, 26 Mart'ta ise Avusturya ile özel karşılaşmalar yapacak olan A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın da Can Uzun'u aday kadroya çağırmayı planladığı öğrenildi.

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