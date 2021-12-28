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Perre Antik Kenti'nde bronz askeri diploma bulundu

28.12.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan: - "Belgede söz konusu kişiye 20 yıl boyunca askerlik yaptıktan sonra hizmet ödülü verildiğini ve eşleriyle evlilik hakkı tanındığını, Roma vatandaşlığını kazandığını gösteren bilgiler olduğunu belirledik"

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, 1898 yıl öncesine ait bronz askeri diploma bulundu.

Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında bu yıl tarihi Roma çeşmesi, büyük blok taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

Devam eden çalışmalarda son olarak bronz levha üzerine askeri diploma bulundu. Yapılan incelemede, 1898 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen diplomada bireysel bilgiler de yer alıyor. Diplomada adı geçen askerin 20 yıl orduda görev yaptığı ve böylece evlenmeye ve bölgenin vatandaşı olmaya hak kazandığı belirtiliyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, kazı çalışmalarının son gününde 24 Mayıs'ta askeri diplomaya ulaştıklarını söyledi.

Eski çağ tarihi ve dilleri uzmanı Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar'ın diploma üzerindeki çeviri çalışmaları sonucunda levhanın askeri diploma olduğunun tespit edildiğini aktaran Alkan, diplomada Latince yazı ile yazılmış bir yazıt bulunduğunu anlattı.

Yazıtta, Roma İmparatoru Hadrianus döneminde askerlik yapan Calcilius Antiquus'a ait bilgilerin de yer aldığını söyleyen Alkan, "Belgede söz konusu kişiye 20 yıl boyunca askerlik yaptıktan sonra hizmet ödülü verildiğini ve eşleriyle evlilik hakkı tanındığını, Roma vatandaşlığını kazandığını gösteren bilgiler olduğunu belirledik." dedi.

Alkan, o dönemde bu belgelerden dünyada 100 bin adet basıldığını ve sadece 800'nün bugüne ulaştığını aktararak, "Bunlardan da 650 tanesinde çalışıldığını bilmekteyiz. Bu askeri diploma ile beraber heyecan verici bir sezonu geride bıraktık. 2022 yılında ara verdiğimiz kazılara tekrar devam edeceğiz." diye konuştu.

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