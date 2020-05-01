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Personele moral ikramiyesi

ANKARA HABERLERİ  | 01.05.2020 09:36 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Altındağ’da anlamlı bir törenle kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Altındağ’da anlamlı bir törenle kutlandı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, belediyede hizmet veren işçilerle bir araya geldi. Başkan Balcı, Covid-19 ile mücadelede büyük emek veren personele moral ikramiyesi verildiğini açıkladı.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağ’ın güzelleşmesinde emeği olan belediye çalışanlarını unutmadı. Altındağ Belediyesi Akköprü Kampüsü’nde düzenlenen “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” töreni, hem duygu hem de coşku dolu anlara sahne oldu. Hak-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ve Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Recep Dere’nin de katıldığı törende, Altındağ’a emek veren belediye işçileri bir araya geldi. Sosyal mesafe kuralına titizlikle uyulan törende, tüm hijyen kurallarına da dikkat edildi.
İşçilere hitaben yaptığı konuşmasında alın terinin ve emeğin önemine vurgu yapan Başkan Balcı, “Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle mesai arkadaşlarımızla bir araya geldik. Altındağ Belediyesi olarak her zaman emektar çalışanlarımızın yanında olduk. Altındağ’da göreve geldiğimiz günden bugüne verilen emeği göz ardı etmedik, alın terinin kıymetini bildik. Sizlerin daima yanında olduk. Altındağımızın, Ankaramızın, ülkemizin gelişmesinde önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizle mücadele etmek yerine sizlerle el ele verdik, daha gelişmiş, daha güzel bir Altındağ için hep birlikte, aynı safta mücadele ettik. Sizlerin sorunlarına her zaman samimiyetle çözüm üretmeye çalıştık. Hep yan yana çalıştık, ürettik. Tüm Altındağlı hemşehrilerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Emek ve alın teriyle evine ekmek götürmeye çalışan, helal kazanç uğruna alın teri döken siz değerli işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” dedi.

İşçilere moral takviyesi
Belediyede görev yapan işçilerin korona virüsle mücadele kapsamında ilk günden bugüne canlarını siper ederek büyük gayret ve özenle çalıştıklarını belirten Başkan Balcı, “Korona virüsle mücadelede hep görev başında, hep ön saftaydınız. Canlarınızı siper ederek hijyen tedbirlerinin alınmasında, halk sağlığının korunmasında ve önlemlerin hayata geçirilmesinde canla başla çalıştınız. Emeğinizi takdir ediyor ve çalışmalarınızın devamını diliyorum. Bizde bu emeği karşılıksız bırakmadık ve Covid-19’la mücadelede emek veren tüm personelimize moral ikramiyesi verdik" ifadelerini kullandı.

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Sabah
05:42
Öğle
12:51
İkindi
16:40
Akşam
19:50
Yatsı
21:20

Ankara Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Yeni Yaprak Eczanesi
Cankaya
Bahçelievler Eczanesi
Cankaya
Hakanın Eczanesi
Yenimahalle
Aslanalp Eczanesi
Mamak
Pilül Eczanesi
Cankaya
Haşmet Eczanesi
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Sizin Eczanesi
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