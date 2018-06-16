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Danimarka istediğini aldı

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 16.06.2018 20:52 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası C Grubu'nda Danimarka, Peru'yu 1-0 yenerek grupta avantaj yakaladı. Danimarka'ya galibiyeti Yussuf Poulsen getirdi.

Danimarka istediğini aldı

2018 Dünya Kupası C Grubu'nda favori Fransa'nın ardından ikinci sıra için çekişen Peru ile Danimarka karşı karşıya geldi.

45+1'de Cueva kendi yarattığı pozisyonda VAR sistemi sonrası kazanılan penaltıyı dışarı attı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Danimarka, 59'da Poulsen ile kontra ataktan golü buldu ve 1-0 öne geçti.

İlerleyen dakikalarda Peru gol arasa da Schmeichel kalesinde devleşti ve Danimarka maçtan galip ayrıldı. Grubun ilk maçında ise Fransa, Avustralya'yı 2-1 mağlup etmişti.

PERU 0 - 1 DANİMARKA

STAT: Mordovia
HAKEMLER: Bakary Gassama (Gambiya), Jean Claude Birumushahu (Burundi), Abdelhak Etchiali (Cezayir)

PERU: Gallese, Trauco, Ramos, Rodriguez, Advincula, Yotun, Tapia (Dk. 87 Aquino), Flores (Dk. 62 Guerrero), Carrillo, Cueva, Farfan (Dk. 85 Ruidiaz)
DANİMARKA: Schmeichel, Stryger, Christensen (Dk. 81 Mathias Jorgensen), Kjaer, Dalsgaard, Delaney, Eriksen, Kvist (Dk. 36 Schöne), Sisto (Dk. 67 Braithwaite), Yurary, Nicolai Jorgensen

GOL: Dk. 59 Yurary (Danimarka)
SARI KARTLAR: Dk. 38 Tapia (Peru), Dk. 86 Delaney, Dk. 90+4 Yurary (Danimarka)

MAÇTAN POZİSYONLAR

  1. dakikada ceza alanında topla buluşan Cueva, Yurary ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Gassama, ilk pozisyonda oyunu devam ettirmesine rağmen daha sonra mücadeleyi durdurarak Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu. Pozisyonu yeniden izleyen Gambiyalı hakem, kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Cueva'nın vuruşunda, top kalenin üzerinden dışarı gitti.
  2. dakikada Christian Eriksen'in pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Yurary, yaptığı vuruşla kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 0-1.
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Anahtar Kelimeler:
Peru-Danimarka Yussuf Poulsen

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