Danimarka istediğini aldı

2018 Dünya Kupası C Grubu'nda favori Fransa'nın ardından ikinci sıra için çekişen Peru ile Danimarka karşı karşıya geldi.

45+1'de Cueva kendi yarattığı pozisyonda VAR sistemi sonrası kazanılan penaltıyı dışarı attı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Danimarka, 59'da Poulsen ile kontra ataktan golü buldu ve 1-0 öne geçti.

İlerleyen dakikalarda Peru gol arasa da Schmeichel kalesinde devleşti ve Danimarka maçtan galip ayrıldı. Grubun ilk maçında ise Fransa, Avustralya'yı 2-1 mağlup etmişti.

PERU 0 - 1 DANİMARKA

STAT: Mordovia

HAKEMLER: Bakary Gassama (Gambiya), Jean Claude Birumushahu (Burundi), Abdelhak Etchiali (Cezayir)

PERU: Gallese, Trauco, Ramos, Rodriguez, Advincula, Yotun, Tapia (Dk. 87 Aquino), Flores (Dk. 62 Guerrero), Carrillo, Cueva, Farfan (Dk. 85 Ruidiaz)

DANİMARKA: Schmeichel, Stryger, Christensen (Dk. 81 Mathias Jorgensen), Kjaer, Dalsgaard, Delaney, Eriksen, Kvist (Dk. 36 Schöne), Sisto (Dk. 67 Braithwaite), Yurary, Nicolai Jorgensen

GOL: Dk. 59 Yurary (Danimarka)

SARI KARTLAR: Dk. 38 Tapia (Peru), Dk. 86 Delaney, Dk. 90+4 Yurary (Danimarka)