Pes dedirttiler! Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı

39 yaşındaki Travis Clark, Eylül 2020'de Saints Peter ve Paul Katolik Kilisesi'nde gece ışıkların hala açık olduğunu gören yoldan geçen biri tarafından yakalandı. Merak edip pencereden bakan yabancılar Clark'ı yarı çıplak halde iki kadınla sevişirken gördüler. Mindy Dixon ve Melissa Cheng adlı kadınlar ise, erotik gösteri sırasında korseler ve yüksek topuklu çizmeler giymişlerdi.

TUTUKLANDI

Olay yerine çağrılan polisler, rahibi ve profesyonel sahibeleri filme alan tripoda monte edilmiş bir kamera buldular. Ayrıca, bazı seks oyuncakları ve sahne aydınlatması da mevcuttu. Polis, eylemin rızaya dayalı olmasına rağmen, üçlünün halkın gözü önünde oldukları için müstehcenlik suçlamasıyla tutuklandığını doğruladı.

BAĞIŞ TOPLUYOR

Kendisini "Çin/Alman Tanrıçası" olarak tanımlayan Cheng, aynı zamanda bir OnlyFans modeliydi. Genç kadın, yakalandıktan sonra çalışamayacak kadar rahatsız olduğu için bir bağış hesabı açtı. Bağış toplama sayfasına şunları ekledi: "Bu şekilde iftiraya uğramam, açıkçası, dehşet verici. İnsanların bu durumdan rahatsız olabileceğini anlıyorum, ancak bu, bu davranışı hiçbir şekilde yasa dışı kılmaz veya suç teşkil etmez."

''SAÇMA''

Gizliliğinin ihlal edildiğini ve başının belaya girdiğini söyleyen model, ''Belki de insanlar pencereleri gözetleyip sonra da özellikle geceleri gördüklerinden şikayet etmemeli. Saçma. O kadar sarsıldım ki, sürekli kabuslar görüyor ve panik ataklar geçiriyorum. Kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey üzerinde çalışamıyorum. Bu çileden kaynaklanan kaygıdan bunalmış hissediyorum." diye konuştu.

''TANRININ EVİNİ KİRLETECEĞİM''

Diğer sahibe Dixon'ın ise, olay akşamı sosyal medyada "Tanrı'nın evini kirleteceğini" söyleyerek böbürlendiği bildirildi. Avukata göre Clark, üç yıl ertelenmiş denetimli serbestlik cezası ve 1.000 dolar para cezasına çarptırıldı. New Orleans başpiskoposu, utanç verici olayın ardından sunağın yakıldığını söyledi. Clark ayrıca, kiliseye 8.000 dolar tazminat ödemek zorunda kaldı.

