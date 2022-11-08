Yanlış eve girdi! Genç kadının yatağında yarı çıplak uyuyakaldı

Springdale, Arkansas merkezli, gıda sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu bir Amerikan şirketi olan Tyson Foods Finans Direktörü John R. Tyson, yanlışlıkla bir kadının evine girdikten sonra ev sahibinin yatağında yarı çıplak halde uyurken bulundu.

ÖN KAPI AÇIKTI

32 yaşındaki Tyson, ev sahibinin eve ulaştığında tanımadığı Tyson'ı evinde bulması ve polisi araması üzerine yetkililer olay yerine ulaştı. Tyson'ı arka yatak odasında yarı çıplak halde, kıyafetleri yatağın önünde dururken bulundu. Kadın, polislere ön kapının açık kaldığına inandığını ve Tyson'ın bu şekilde içeri girmiş olabileceğini söyledi.

ALKOLLÜYDÜ

Polisler, Tyson'ı uyandırmaya ve onunla konuşmaya çalıştı, ancak sözlü olarak yanıt veremedi. Kısa bir süre oturduktan sonra Tyson tekrar uzandı ve uyumaya çalıştı. Polisler onu, ehliyetinden teşhis ettiler. Raporlar, Tyson'ın nefesinde ve vücudunda alkol kokusu olduğunu ve hareketlerinin yavaş ve koordineli olmadığını öne sürdü.

'KİŞİSEL BİR MESELE'

Firmada ayrıca başkan yardımcısı olarak da görev yapan ve Tyson yönetim kurulu başkanı John H. Tyson'ın oğlu olduğu bildirilen Tyson'ın, tutuklandığı günün akşamında serbest kaldığı açıklandı. Tyson Foods sözcüsü Derek Burleson, "Olayın farkındayız ve bu kişisel bir mesele olduğu için ek bir yorumumuz olmayacak." dedi.