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Yanlış eve girdi! Genç kadının yatağında yarı çıplak uyuyakaldı

08.11.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası bir gıda şirketin olan Tyson Food'un finans direktörü ve başkan yardımcısı olarak çalışan John R. Tyson, sarhoş olup yanlış bir eve girdi. Girdiği evde yarı çıplak halde uyuyakalan Tyson, ev sahibinin şikayeti üzerine tutuklandı. Ancak aynı günün gecesi serbest kaldı.

Yanlış eve girdi! Genç kadının yatağında yarı çıplak uyuyakaldı

Springdale, Arkansas merkezli, gıda sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu bir Amerikan şirketi olan Tyson Foods Finans Direktörü John R. Tyson, yanlışlıkla bir kadının evine girdikten sonra ev sahibinin yatağında yarı çıplak halde uyurken bulundu.

ÖN KAPI AÇIKTI

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32 yaşındaki Tyson, ev sahibinin eve ulaştığında tanımadığı Tyson'ı evinde bulması ve polisi araması üzerine yetkililer olay yerine ulaştı. Tyson'ı arka yatak odasında yarı çıplak halde, kıyafetleri yatağın önünde dururken bulundu. Kadın, polislere ön kapının açık kaldığına inandığını ve Tyson'ın bu şekilde içeri girmiş olabileceğini söyledi.

ALKOLLÜYDÜ

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Polisler, Tyson'ı uyandırmaya ve onunla konuşmaya çalıştı, ancak sözlü olarak yanıt veremedi. Kısa bir süre oturduktan sonra Tyson tekrar uzandı ve uyumaya çalıştı. Polisler onu, ehliyetinden teşhis ettiler. Raporlar, Tyson'ın nefesinde ve vücudunda alkol kokusu olduğunu ve hareketlerinin yavaş ve koordineli olmadığını öne sürdü.

'KİŞİSEL BİR MESELE'

Firmada ayrıca başkan yardımcısı olarak da görev yapan ve Tyson yönetim kurulu başkanı John H. Tyson'ın oğlu olduğu bildirilen Tyson'ın, tutuklandığı günün akşamında serbest kaldığı açıklandı. Tyson Foods sözcüsü Derek Burleson, "Olayın farkındayız ve bu kişisel bir mesele olduğu için ek bir yorumumuz olmayacak." dedi.

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