Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sonunda bu da oldu! Bir daha evlenmeyeceğine söz vererek ölen kız arkadaşının cansız bedeniyle evlendi

Sonunda bu da oldu! Bir daha evlenmeyeceğine söz vererek ölen kız arkadaşının cansız bedeniyle evlendi

22.11.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Guwahati şehrinde ilginç bir olay yaşandı. Uzun süren bir hastalıktan son vefat eden kız arkadaşıyla evlenen 27 yaşındaki Bitupan Tamuli’nin düğün törenine ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde vefat eden sevgilisinin alnından öpen genç adamın bir daha evlenmeyeceğine dair verdiği sözü izleyenleri duygulandırdı.

Sonunda bu da oldu! Bir daha evlenmeyeceğine söz vererek ölen kız arkadaşının cansız bedeniyle evlendi

Sosyal medyada kısa sürede viral olan bir paylaşımda 27 yaşındaki Bitupan Tamuli isimli genç bir adam uzun zamandır tedavi gören seviglisi Prathana’nın vefat ettiğini öğrenince ilginç bir düğün törenine imza attı. Prathana’nın alnına ve yanaklarını kırmızı boyayla işaret koyan Tamuli, düğün sırasında hem kendisine hem de sevgilisinin cansız bedenine bir çelenk taktı. Tamuli, ölen kız arkadaşını sonsuza dek hayatında tutma sözü vererek evlilik yeminini tamamladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

1

Prathana'nın bir akrabası olan Subhon Bora, 18 Kasım Cumartesi günü hastanede ölümünden birkaç gün önce aniden iyileşemeyecek kadar hastalandığını belirtti. Durumu Tamuli’ye bildirmelerinin sonrasında genç adam hastaneye geldi ve sevgilisiyle vedalaştı. Yürekleri burkan düğün töreninin sosyal medyada paylaşılmasından sonra görüntüler binlerce beğeni ve yorum topladı.

2

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ikilinin aşkını gerçek aşk olarak yorumlarken genç adamın yaptığı hareketi ölüye saygısızlık olarak değerlendirenler de oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu romantizmin ötesinde inanılması güç bir fedakarlık” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten böyle büyük bir aşk yaşamak isterdim” yorumunu ekledi.

İlginizi Çekebilir

Hepsi aynı evde yaşıyor! Sayısını kendileri bile unutuyor

Hepsi aynı evde yaşıyor! Sayısını kendileri bile unutuyor

 Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

 Bir gün önce öldü! Ertesi gün geri geldi

Bir gün önce öldü! Ertesi gün geri geldi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı! Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!
Çırılçıplak soyunup vücudunu boyuyor! “Buna bayılıyorlar"Çırılçıplak soyunup vücudunu boyuyor! “Buna bayılıyorlar"
Transparan iç çamaşırıyla şov yaptı! “Kim der üç annesi diye”Transparan iç çamaşırıyla şov yaptı! “Kim der üç annesi diye”
Anahtar Kelimeler:
Hindistan düğün evlilik ölüm

En Çok Okunan Trend Haberler

Sınır tanımadı! Çırılçıplak paylaştı... Deniz kabuğuyla örttü

Sınır tanımadı! Çırılçıplak paylaştı... Deniz kabuğuyla örttü

Seks işçisi anlattı! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Seks işçisi anlattı! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

En seksi taraftar iş başında! Göğüs dekolteli forması...

En seksi taraftar iş başında! Göğüs dekolteli forması...

Jakuziden paylaşınca olay oldu! Önü ayrı arkası ayrı cesur...

Jakuziden paylaşınca olay oldu! Önü ayrı arkası ayrı cesur...

İlginizi Çekebilir

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Yenilik kapıda: Geriye değil ileriye bakın...

Yenilik kapıda: Geriye değil ileriye bakın...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.