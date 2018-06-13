Petar Skuletic Montpellier ile sözleşme imzaladı!

Kulüpten yapılan açıklamada, Skuletic ile sözleşme imzalandığı ve gelecek sezon Sırp oyuncunun 32 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Açıklamada, Gençlerbirliği'ne ödenen bonservis bedeli hakkında bilgi verilmedi.

Skuletic, Spor Toto Süper Lig'e veda eden başkent temsilcisinde geçen sezon 27 maçta 8 gole imza atmıştı.

