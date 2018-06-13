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Petar Skuletic Montpellier ile sözleşme imzaladı!

FRANSA HABERLERİ  | 13.06.2018 20:48 | Son Güncelleme

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Montpellier, Gençlerbirliği'nin Sırp golcüsü Petar Skuletic'i kadrosuna kattı.

Petar Skuletic Montpellier ile sözleşme imzaladı!

Kulüpten yapılan açıklamada, Skuletic ile sözleşme imzalandığı ve gelecek sezon Sırp oyuncunun 32 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Açıklamada, Gençlerbirliği'ne ödenen bonservis bedeli hakkında bilgi verilmedi.

Skuletic, Spor Toto Süper Lig'e veda eden başkent temsilcisinde geçen sezon 27 maçta 8 gole imza atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
montpellier Petar Skuletic Gençlerbirliği

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