Petek Dinçöz bir döndü pir döndü! Kalça dansıyla olay oldu

2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturan ve bir çocuk annesi olan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, mart ayında tek celsede boşandı. Ayrılıktan sonra yurt dışına taşınan Dinçöz, geçtiğimiz haftalarda çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar ile dünyaevine girdi.

Evliliğin ardından müzik kariyerine geri dönen Dinçöz, yeni şarkısı Sevgi Arsızı'nı dinleyicilerin beğenisine sundu. İstanbul'da bir mekanda sahne alan Petek Dinçöz, dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "İşte geldim, nerede kalmıştık?" notunu düştü.



Dinçöz, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.



