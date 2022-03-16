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Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu 3 dakikada boşandı! Adliyede böyle oturdular

16.03.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu boşanmaya karar verdiğini sosyal medyadan duyurdu. Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu 3 dakikada boşandı. İkilinin adliyede beklerken ayrı ayrı oturması gözlerden kaçmadı.

Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu 3 dakikada boşandı! Adliyede böyle oturdular

Petek Dinçöz sekiz yıldır evli olduğu Serkan Kodaloğlu ile boşanacağını sosyal medyadan duyurmuştu. İkili Kartal Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Çocuklarının velayeti annede kalırken, çift birbirinden hiçbir şey talep etmedi.

Petek Dinçöz ve Serkan Kodaloğlu'nun boşanması 3 dakika sürdü. Üç dakika süren boşanma davasından sonra şarkıcı ve iş insanı, avukatlarıyla poz verdi.

Ekran Alıntısı

Milliyet'in haberine göre; şarkıcı, "Birbirimize karşı daha fazla saygımızı yitirmemek için boşanma kararı aldık. Bundan sonra arkadaş kalacağız, artık çocuğumuz önemli" dedi.

İş insanı ise, "Dostça ayrıldık" diye konuştu.

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Petek Dinçöz
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