MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Petek Dinçöz kuyruk sokumuna kadar açık sırt dekoltesiyle takipçilerini mest etti!

Petek Dinçöz kuyruk sokumuna kadar açık sırt dekoltesiyle takipçilerini mest etti!

04.07.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanların en popüler isimlerinden biri olan Petek Dinçöz şimdilerde sosyal medya pozlarıyla gündemde adından söz ettiriyor. Şarkıcı Petek Dinçöz derin sırt dekoltesiyle görenleri büyüledi.

Petek Dinçöz kuyruk sokumuna kadar açık sırt dekoltesiyle takipçilerini mest etti!

Teşekkürler, Hasta Ettin gibi şarkılarla dinleyicilerin aklına kazınan Petek Dinçöz geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli pozuyla gündeme gelmişti. 42 yaşındaki isim cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

SIRT DEKOLTESİYLE MEST ETTİ

2014'te hayatını birleştirdiği Serkan Kodaloğlu ile 2022'de birlikteliğini sonlandırdı.

Petek Dinçöz derin sırt dekoltesiyle takipçilerini mest etti!

Dinçöz son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye başladı.

Petek Dinçöz derin sırt dekoltesiyle takipçilerini mest etti!

Derin sırt dekolteli pozuyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Petek Dinçöz derin sırt dekoltesiyle takipçilerini mest etti!v

Petek Dinçöz kariyeri boyunca çok sayıda müzik çalışmasına imza attı.

Petek Dinçöz derin sırt dekoltesiyle takipçilerini mest etti!

İşte Petek Dinçöz'ün Instagram pozları...

Petek Dinçöz derin sırt dekoltesiyle takipçilerini mest etti!

Petek Dinçöz derin sırt dekoltesiyle takipçilerini mest etti!

Petek Dinçöz derin sırt dekoltesiyle takipçilerini mest etti!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cüneyt Arkın'ın ismi orada yaşayacak!Cüneyt Arkın'ın ismi orada yaşayacak!
Olay sitem! "Artık parkur koyulmasın ki..."Olay sitem! "Artık parkur koyulmasın ki..."
İdo Tatlıses'in eşi gömleğinin düğmelerini açtı!İdo Tatlıses'in eşi gömleğinin düğmelerini açtı!
Anahtar Kelimeler:
Petek Dinçöz dekolte
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!

Canlı yayında duyurdu, farkı duyan şaşırdı!

Canlı yayında duyurdu, farkı duyan şaşırdı!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

Doğallığı ile nam salmıştı! Gören inanamadı

Doğallığı ile nam salmıştı! Gören inanamadı

Altın, dolar ve euro için flaş yorum!

Altın, dolar ve euro için flaş yorum!

Belediye meclisinde 'PKK' gerginliği! 'Yazıklar olsun sizin gibi Kürtlere'

Belediye meclisinde 'PKK' gerginliği! 'Yazıklar olsun sizin gibi Kürtlere'

İlginizi Çekebilir

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.