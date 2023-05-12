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Petek Dinçöz transparan detaylı büstiyerini giyip iddialı dekoltesiyle poz verdi

12.05.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Petek Dinçöz fit ve güzel görünümüyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Boşandıktan kısa süre sonra eski aşkıyla evlenen Dinçöz son olarak transparan detaylı büstiyerini giyip göğüslerini sergiledi.

Petek Dinçöz transparan detaylı büstiyerini giyip iddialı dekoltesiyle poz verdi

Serkan Kodaloğlu ile evliliğini bitirip gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenme kararı alan Ünlü şarkıcı petek Dinçöz sahnelere de döndü.

42 yaşındaki Dinçöz zaman zaman estetikli ve photoshoplu görüntüsüyle de gündeme geliyor. Yıllara meydan okuyan şarkıcı son olarak iddialı bir pozunu paylaştı.

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Transparan detaylı beyaz büstiyerini giyip göğüslerini sergileyen Petek Dinçöz "kendini sev" dedi.

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PETEK DİNÇÖZ NASIL ZAYIFLADI?

Dinçöz geçtiğimiz günlerde 10 kilo vermesiyle adından söz ettirmişti. Petek Dinçöz uyguladığı diyet programının özellikle protein ağırlıklı olduğunu vurgulamıştı. Sabahları kahvaltısında yumurta tercih eden Dinçöz, öğle ve akşam yemeklerinde ise sebze ve ızgara et yemeye özen gösteriyor.

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Petek Dinçöz, her sabah 8 kilometre kadar yürüdüğünü de belirtmişti.


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Petek Dinçöz serkan kodaloğlu yaşında

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