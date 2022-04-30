Petek'Dinçöz'ü çabuk unuttu! Bu kez başka güzelle el ele...

Bir döneme şarkılarıyla damgasını vuran Petek Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir erkek çocukları bulunan ikili, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanmıştı.

Serkan Kodaloğlu, Faslı model ve oyuncu Iman Casablanca ile objektiflere yansımıştı. İkili, Tarabya'da bir mekanda baş başa yemek yemişti.

Kodaloğlu bu kez şarkıcı Maya ile görüntülendi. Şarkıcı Maya, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Serkan Kodaloğlu ile birlikte olduğunu duyurdu. Akşam yemeğine çıkan ikilinin samimi halleri ve el ele tutuşması dikkat çekti.



