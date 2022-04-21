Petek Dinçöz’ün eski eşi Serkan Kodaloğlu'ndan Reza Zarrab iddiasına yanıt! Hadise sorusuna verdiği yanıt kafa karıştırdı

Geçtiğimiz günlerde Miami’ye yerleştiğini duyuran Petek Dinçöz’ün Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab’la aşk yaşadığı öne sürüldü. Reza Zarrab’ın avukatı iddiaları yalanlarken bugün Petek Dinçöz'ün geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi Serkan Kodaloğlu, Söylemezsem Olmaz programında şaşırtan açıklamalarda bulundu.

"REZA ZARRAB'LA TANIŞIYORLAR MI?"

"1.5 ay önce söyleseler Petek'le boşanacaksınız diye heralde gülerdim." diyen Serkan Kodaloğlu, Petek Dinçöz'ün evliylen de ev bakmak için Amerika'ya gittiğini anca Reza Zarrab ile tanışmadıklarını açıkladı.

EVİ KREDİ ÇEKİP ALDI

Petek Dinçöz'ün Miami'deki evi almadan önce kendisine fotoğraflar attığını açıklayan Kodaloğlu, Petek Dinçöz'ün evi kredi çekerek aldığını da açıkladı.

"HERALDE YALAN HABER"

Eski eşiyle çıkan iddialar hakkında konuşmadığını dile getiren Serkan Kodaloğlu, Hadise ile daha önce ilişki yaşayıp yaşamadığı sorusuna ise, "Yok hayır. Gazete çıkanlar heralde yalan haber." açıklamasıyla kafa karıştırdı.

