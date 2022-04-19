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Petek Dinçöz-Reza Zarrab iddiaları sürüyor! Aslı Güder detayı

19.04.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Miami’ye yerleştiğini duyuran Petek Dinçöz’ün Reza Zarrab’la aşk yaşadığı öne sürüldü. Reza Zarrab’ın avukatı iddiaları yalanlarken Söylemezsem Olmaz programında ilginç iddialar gündeme geldi. Aslı Güder detayı gündeme geldi.

Petek Dinçöz-Reza Zarrab iddiaları sürüyor! Aslı Güder detayı

Petek Dinçöz boşandı ve kısa bir süre sonra Miami'ye yerleşti. Haberlerin ardından Dinçöz'ün Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddia edildi ama iddialar yalanlandı. Söylemezsem Olmaz sunucuları ise konuyu masaya yatırdı. Spiritüel danışman ve astrolog olarak adından sıklıkla söz ettiren Aslı Güder ile ilgili detaylar yayında dikkat çekti.

Bircan Bali yayında "Reza Aslı Güder'e sormadan adım atmıyormuş" dedi. Arto ise "Petek de aynısını yapıyor çünkü menejeri olmuş" yanıtını verdi.

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Bali ise "İşin kilit noktası Aslı çünkü Reza'nın tüm bağlantıları, kararlarını kurgulayan Aslı" diyerek Aslı Güder'in Reza Zarrab'ın tüm bağlantılarını yaptığını iddia etti.

Petek Dinçöz'le Reza Zarrab aşk mı yaşıyor? Flaş açıklamaPetek Dinçöz'le Reza Zarrab aşk mı yaşıyor? Flaş açıklama

"REZA ZARRAB EV ALMIŞ"

Bircan Bali iddialarına devam ederek "Büyük bomba; Petek'in Miami'deki evi 700 bin dolar ve iddialara göre Reza aldı. Ev yeni, alınmış, Reza'nın aldığı söyleniyor o eve henüz geçmemiş" dedi.

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Petek Dinçöz
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