Petek Dinçöz'ün nişanlısı çocukluk aşkı çıktı

Mart ayında 8 yıllık eşinden boşanan Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde Nida Büyükbayraktar ile nişanlandı. Dinçöz'ün nişanlısının çocukluk aşkı olduğu öğrenildi.

NİŞANLANDI

Özel hayatıyla ilgili bu zamana kadar hiç paylaşım yapmayan ünlü isim, Instagram hesabından nişan yüzükleriyle bir fotoğraf paylaşarak "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notunu düştü.

ÇOCUKLUK AŞKI ÇIKTI

Bugün Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Dinçöz, Büyükbayraktar'ın çocukluk aşkı olduğunu ilan etti. Nişanlısıyla yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Dinçöz, "Ben 17 yaşında sen 26 yaşında. Bizimkisi bir aşk hikayesi" dedi.

8 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTMİŞTİ

2014 yılında evlendiği bir çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile mart ayında tek celsede boşanan Petek Dinçöz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle" demişti. Ünlü isim, duruşmadan hemen sonra oğluyla Miami'ye taşınarak hayatına orada devam etme kararı almıştı.

