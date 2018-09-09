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Peter Crouch, Ronaldo'yla ilgili anlattığı hikaye ile gündeme oturdu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.09.2018 21:43 | Son Güncelleme

Tecrübeli İngiliz futbolcu Peter Crouch, otobiyografisinde Rio Ferdinand'dan duyduğu bir Cristiano Ronaldo anısını anlattı.

Ronaldo'nun Messi ile ilgili söylediği sözler olay yarattı...

Peter Crouch, Ronaldo'yla ilgili anlattığı hikaye ile gündeme oturdu

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İngilizler'in ünlü forveti Peter Crouch, otobiyografisinde Cristiano Ronaldo ile ilgili milli takım arkadaşı Rio Ferdinand'dan duyduğu bir anektodu anlattı.

İngilizler'in ünlü forveti Peter Crouch, otobiyografisinde Cristiano Ronaldo ile ilgili milli takım arkadaşı Rio Ferdinand'dan duyduğu bir anektodu anlattı.
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İşte Peter Crouch'un kitabından Cristiano Ronaldo anısı:

İşte Peter Crouch'un kitabından Cristiano Ronaldo anısı:
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Rio Ferdinand, bana Cristiano Ronaldo ile ilgili ilginç anılar anlatırdı.

Rio Ferdinand, bana Cristiano Ronaldo ile ilgili ilginç anılar anlatırdı.
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Bir keresinde çıplak bir şekilde aynanın karşısına geçmiş. "Ne kadar güzel görünüyorum." demiş ve ellerini saçlarında dolaştırmış.

Bir keresinde çıplak bir şekilde aynanın karşısına geçmiş. "Ne kadar güzel görünüyorum." demiş ve ellerini saçlarında dolaştırmış.
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Diğer Manchester United oyuncuları ise ona takılmak için, "Önemi yok, Leo Messi senden daha iyi oyuncu." demişler."

Diğer Manchester United oyuncuları ise ona takılmak için, "Önemi yok, Leo Messi senden daha iyi oyuncu." demişler."
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"MESSI BENİM KADAR YAKIŞIKLI DEĞİL"

"MESSI BENİM KADAR YAKIŞIKLI DEĞİL"
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"Cristiano Ronaldo ise takım arkadaşlarına dönüp omzunu düşürmüş ve dönerek, "Olabilir! Fakat, Messi benim kadar yakışıklı değil." cevabını vermiş."

"Cristiano Ronaldo ise takım arkadaşlarına dönüp omzunu düşürmüş ve dönerek, "Olabilir! Fakat, Messi benim kadar yakışıklı değil." cevabını vermiş."
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Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo peter crouch lionel messi

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