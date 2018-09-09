Ronaldo'nun Messi ile ilgili söylediği sözler olay yarattı...

Peter Crouch, Ronaldo'yla ilgili anlattığı hikaye ile gündeme oturdu

1 / 7 İngilizler'in ünlü forveti Peter Crouch, otobiyografisinde Cristiano Ronaldo ile ilgili milli takım arkadaşı Rio Ferdinand'dan duyduğu bir anektodu anlattı.

2 / 7 İşte Peter Crouch'un kitabından Cristiano Ronaldo anısı:

3 / 7 Rio Ferdinand, bana Cristiano Ronaldo ile ilgili ilginç anılar anlatırdı.

4 / 7 Bir keresinde çıplak bir şekilde aynanın karşısına geçmiş. "Ne kadar güzel görünüyorum." demiş ve ellerini saçlarında dolaştırmış.

5 / 7 Diğer Manchester United oyuncuları ise ona takılmak için, "Önemi yok, Leo Messi senden daha iyi oyuncu." demişler."

6 / 7 "MESSI BENİM KADAR YAKIŞIKLI DEĞİL"