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Petkim Türkiye Boccia Şampiyonası, Kocaeli'de düzenlenecek

24.03.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petkim Türkiye Boccia Şampiyonası, Kocaeli'de düzenlenecek

KOCAELİ (AA) - Petkim Türkiye Boccia Şampiyonası, 28 Mart-2 Nisan tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Petkim iş birliğiyle Kocaeli Başiskele Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyonaya, 15 şehirden 120 sporcu katılacak.

TBESF Boccia Teknik Kurul Başkanı Arda Günay, boccianın dünya genelinde en ağır engel seviyesine sahip bireylerin yaptığı "ilk ve tek" spor olması sebebiyle kendileri için ayrı bir önem taşıdığını kaydetti.

Salgın ve diğer nedenlerle yaklaşık 2,5 yıldır hiçbir organizasyona katılmamış sporcuları bir an önce aktif spor yaşamlarına döndürmek için özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Günay, 28 Mart'ta Kocaeli'de başlayacak şampiyonaya 15 şehirden 120 sporcunun katılacağını ifade etti.

Boccia sporcusu Emre Vural da yaklaşık 2,5 yıldır dünyayı etkisi altına alan salgın sebebiyle spordan uzak kaldıklarına işaret ederek, "Şampiyonalara ve resmi müsabakalara çıkamadık. Her ne kadar belirli aralıklarla antrenmanlara devam etsek de bir sporcu için şampiyonalara katılmak en önemli hedef." ifadelerini kullandı.

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