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Petlas, 15 Süper Lig takımına sponsorluk desteği verecek

22.08.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran: - "Spora destek sağlayarak Petlas markamızla geniş taraftar kitleleri arasındaki bağı güçlendiriyor ve her koşulda yanlarında olduğumuzu hatırlatıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Petlas, spora sağladığı destek kapsamında bu yıl Süper Lig'deki 15 takıma sponsorluk desteği verecek.

Markadan yapılan açıklamaya göre, 2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden futbol takımlarına led reklam sponsorluğu ile destek sağlayan Petlas, futbol takımları ve taraftarlara desteğini daha uzun yıllar sürdürmeyi hedefliyor.

Bu yıl Süper Lig'deki 15 takıma sponsorluk desteği veren marka, ayrıca Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliği ile offroad şampiyonasına isim sponsorluğu, drift sponsorluğu, ralliler için yarış lastiği geliştirme programı ile motor sporlarına her alanda desteğini sürdürüyor.

- "Taraftar kitleleri arasındaki bağı güçlendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, şirket olarak spora verdikleri desteği çok önemsediklerini belirterek, "Sporun doğasını oluşturan cesaret, azim, istikrar ve rekabet kavramları Petlas'ın da marka ruhunun ana özellikleri arasında yer alıyor. Spora destek sağlayarak Petlas markamızla geniş taraftar kitleleri arasındaki bağı güçlendiriyor ve her koşulda yanlarında olduğumuzu hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerli sermaye ve üretim gücüyle bu topraklardan doğarak global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Petlas'ın ralli için yarış lastiği geliştirme programının da hız kazandığını aktaran Boran, "Geliştirdiğimiz ralli lastikleri, TOSFED ile iş birliği kapsamında Türkiye Ralli Şampiyonasında toprak parkurda gerçek yarış koşullarında denenmiş oldu. Yürütülen test çalışmalarıyla, sezonun farklı etaplarında Petlas'ın ralli lastikleri deneniyor ve geliştirilmesi sürdürülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'ye yerli yarış lastiğini kazandıracağız"

Esra Ertuğrul Boran, Petlas ile TOSFED iş birliğinin, Türkiye'nin yerli ve milli yarış lastiği markasına kavuşmasına hız kazandırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"TOSFED tarafından düzenlenen ve ilk günden bu yana desteklediğimiz birçok projede yarış otomobillerinde Petlas'ın özel geliştirdiği lastiği kullanıldı. Bu iş birliği ile yarış lastiği portföyümüzü, offroad lastiklerinin yanı sıra toprak ve asfalt zeminlere uygun ralli lastikleri ile de genişletmeye hazırlanıyoruz. Petlas markasının rekabetçi ruhunu yansıtan bu ürünler bir yandan farklı bir hedef kitleye ulaşmamızı sağlarken, bir yandan da Türkiye'de otomobil sporlarının gelişimine katkı sağlamamıza imkan veriyor."

- 2 yıldır Türkiye Offroad Şampiyonası'na adını veriyor

Petlas, Ar-Ge gücüyle yarış lastiği geliştirme programına start verdi. Bu kapsamda Petlas-TOSFED iş birliği ile 2 yıldır Türkiye Offroad Şampiyonası'nı isim sponsoru olarak destekliyor.

Ayrıca Türkiye Drift Şampiyonası'nın bireysel sponsorluğunu üstlenen Petlas, drift sporuna özel geliştirdiği lastiklerle desteklediği yarışçısı Çağlar Küçükdumlu ile podyumda zirveyi hedefliyor.

Yerli sermaye, mühendislik ve üretim gücüne sahip yeni nesil yarış lastikleriyle otomobil sporlarındaki yerini sağlamlaştıran Petlas, Türk bir sporcunun Petlas lastiklerle dünya şampiyonu olmasını amaçlıyor.

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