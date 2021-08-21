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Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı Denizli'de başladı

21.08.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı Denizli'de başladı

DENİZLİ (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda ikinci ayak yarışları, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde başladı.

Merkezefendi Belediyesi ile Denizli Doğa Sporları ve 4x4 Off-Road Spor Kulübünün (DENDOFF) organizasyonunda düzenlenen yarış, Çakmak Mahallesi'ndeki Merkezefendi Belediyesi Off-Road Pisti'nde orman etabı ile start aldı.

35 yarışmacının 12,88 kilometrelik orman etabını turladığı yarışın startını veren İlçe Belediye Başkanı Şeniz Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, organizasyonun bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tüm sporculara kazasız, belasız, başarılı ve keyifli bir yarış dileyen Doğan, "Şehrimizin ve ilçemizin tanıtımı anlamında bu yarışlar büyük önem taşıyor. Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Arkadaşlarımıza gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bütün Merkezefendili ve Denizlili sporseverleri yarın yapılacak seyirci etabına davet ediyorum." diye konuştu.

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