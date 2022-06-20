Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı sona erdi

Otomobil sporlarında Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) ICRYPEX ana sponsorluğunda gerçekleştirdiği organizasyonda, 5 ayrı kategoride 31 araç ve 62 sporcu mücadele etti.

Yarışların ardından 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, törende yaptığı konuşmada, organizasyonun heyecanlı başlayıp heyecanlı bittiğini belirterek, tüm yarışmacıları tebrik etti.



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