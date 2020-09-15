Petlas, çevre sürdürülebilirliğinde sektöre öncülük ediyor

İSTANBUL (AA) - Abdulkadir Özcan Şirketler Grubu (AKO Grup) bünyesinde faaliyet gösteren, lastik sektörünün yerli sermayeli markası PETLAS, ekonomiye katkılarını sürdürülebilir çevre için ürettiği değerlerle pekiştiriyor.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, çevre konusunda öncü uygulamalar gerçekleştiriyor.

Petlas’ın sanayi yatırımı, üretim süreci ve ürün özellikleri alanlarında bütünleşik çevre koruma yaklaşımının karbondioksit (CO2) salınımlarında sunduğu tasarruf değeri 873 bin 676 ton olarak hesaplanıyor. Bu değer, 264 bin 461 ağacın havayı temizleme gücüne eş değer olarak nitelendiriliyor.

Ayrıca AKO Grup'un 30 milyon dolar yatırımla Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ne kuracağı Türkiye'nin lastik sektöründe en büyük entegre geri dönüşüm tesisi ile ülke genelinde bir yılda ortaya çıkan yaklaşık 350 bin ton lastik atığının dörtte birinin nitelikli ham maddeye dönüştürülmesi planlanıyor.

Tesisin faaliyete geçmesiyle, CO2 salınımında 834 bin 244 ton tasarruf edile edilirken, yılda 872 bin 100 ton kömür kaynaklı enerji tüketimi de engellenmiş olacak. Tesisin sağlayacağı ithal ikamesinin de cari açığın giderilmesine yıllık 16 milyon dolara varan oranda katkı sağlaması öngörülüyor.