Petlas çiftçilere destek oluyor

İSTANBUL (AA) - Petlas, farklı finans kuruluşları ile yaptığı iş birlikleriyle çiftçilere taksitlendirmeyle ödeme kolaylığı sağlıyor ayrıca lastik konusunda ihtiyaçlarına yönelik de teknik destek veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli markası Petlas, zirai ürün grubu kategorisinde en çok tercih edilen markalar arasında yerini alıyor.

Tarımın geliştirilmesine yönelik büyük projelerde üzerine düşen sorumlulukları her zaman yerine getiren şirket, yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli iş gücü ile ürettiği tarım lastikleriyle, tarım makinesi ve traktör üreticilerinin orijinal ekipman olarak tercih ettiği marka olma özelliği taşıyor.

Zirai ürün, zirai ekipman ve traktör grubunda Petlas’ın yanı sıra, Starmaxx ve Harvester markalarıyla da geniş bir gamı sunuluyor. Petlas, bu alanda Türkiye’de ürün çeşitliliğinde lider olarak konumlanıyor.

Petlas’ın farklı finans kuruluşları ile yaptığı iş birlikleri, çiftçilere taksitlendirmeyle ödeme kolaylığı sağlarken, çiftçiler Petlas ürünlerini, İş Bankası İmece Kart ile 6 ay, DenizBank Üretici Kart ile 5 ay, TEB Harman Kart ile 5 ay, Vakıfbank Tarım Kart ile 4 ay boyunca faizsiz dönem avantajından yararlanarak temin edebiliyor.