YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Petlas İzmir’de drift heyecanına ortak oluyor

Petlas İzmir’de drift heyecanına ortak oluyor

27.08.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Drift Şampiyonası ilk yarışı bugün ve yarın İzmir Ülkü Park Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Petlas, offroad, pist, ralli disiplinlerindeki farklı takım, sporcu ve organizasyon sponsorluklarının yanı sıra Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası’nda yarışacak Çağlar Küçükdumlu’ya destek verecek.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Drift Şampiyonası ilk yarışı bugün ve yarın İzmir Ülkü Park Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek.

Bugün idari ve teknik kontrol ile başlayacak organizasyon, antrenmanların ardından en iyi 16 pilotun belirleneceği sıralama turları ile devam edecek.

Petlas, offroad, pist, ralli disiplinlerindeki farklı takım, sporcu ve organizasyon sponsorluklarının yanı sıra Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası’nda yarışacak Çağlar Küçükdumlu’ya destek verecek. Küçükdumlu, yarınki yarışta, Petlas pilotu olarak yerli lastikler ve 580 beygir gücündeki Nissan Silvia S14 aracıyla podyum için mücadele edecek.

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, spora ve sporcuya destek olmaya devam ediyor. Yerli sermaye ve üretim gücüyle bu topraklardan doğarak global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyerek ralli için yarış lastiği geliştirme programına da hız kazandırıyor.

80 farklı desen 2 bin 500’den fazla ebatta tüm alanlar için lastik üreten Petlas, portföyünü toprak ve asfalt ralli lastikleri ile de genişletmeye hazırlanıyor.

Petlas, sponsorluklarıyla bir yandan Türkiye'de otomobil sporlarının gelişimine katkı sağlarken, yarış lastikleri geliştirme programı ile pistlerde elde ettiği deneyim ve rekabetçi ruhunu yeni ürünlerin geliştirilmesinde kullanıyor.

Petlas aynı zamanda Türkiye’nin en çok AR-GE projesi yürüten lastik markası olarak fark yaratıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kartal'da kamyona çarpan motosikletteki iki kişi öldüKartal'da kamyona çarpan motosikletteki iki kişi öldü
Malatya Ticaret BorsasıMalatya Ticaret Borsası
Bursa'da selden kurtarılan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybettiBursa'da selden kurtarılan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Petlas

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:18
Öğle
13:11
İkindi
16:54
Akşam
19:53
Yatsı
21:19
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu kadarı da fazla! Gördüğünüz yerde uzaklaşacaksınız

Bu kadarı da fazla! Gördüğünüz yerde uzaklaşacaksınız

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Uçağın camı birden çatladı! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Uçağın camı birden çatladı! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.