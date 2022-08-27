Petlas İzmir’de drift heyecanına ortak oluyor

İSTANBUL (AA) - Petlas, offroad, pist, ralli disiplinlerindeki farklı takım, sporcu ve organizasyon sponsorluklarının yanı sıra Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası’nda yarışacak Çağlar Küçükdumlu’ya destek verecek.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Drift Şampiyonası ilk yarışı bugün ve yarın İzmir Ülkü Park Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek.

Bugün idari ve teknik kontrol ile başlayacak organizasyon, antrenmanların ardından en iyi 16 pilotun belirleneceği sıralama turları ile devam edecek.

Petlas, offroad, pist, ralli disiplinlerindeki farklı takım, sporcu ve organizasyon sponsorluklarının yanı sıra Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası’nda yarışacak Çağlar Küçükdumlu’ya destek verecek. Küçükdumlu, yarınki yarışta, Petlas pilotu olarak yerli lastikler ve 580 beygir gücündeki Nissan Silvia S14 aracıyla podyum için mücadele edecek.

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, spora ve sporcuya destek olmaya devam ediyor. Yerli sermaye ve üretim gücüyle bu topraklardan doğarak global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyerek ralli için yarış lastiği geliştirme programına da hız kazandırıyor.

80 farklı desen 2 bin 500’den fazla ebatta tüm alanlar için lastik üreten Petlas, portföyünü toprak ve asfalt ralli lastikleri ile de genişletmeye hazırlanıyor.

Petlas, sponsorluklarıyla bir yandan Türkiye'de otomobil sporlarının gelişimine katkı sağlarken, yarış lastikleri geliştirme programı ile pistlerde elde ettiği deneyim ve rekabetçi ruhunu yeni ürünlerin geliştirilmesinde kullanıyor.

Petlas aynı zamanda Türkiye’nin en çok AR-GE projesi yürüten lastik markası olarak fark yaratıyor.

