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Petlas, lastik sektörünün ihracat şampiyonu oldu

18.06.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AKO Grup Yönetin Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan: - "Ülkemize sağladığımız ihracat gelirlerini artırmak ve ülke ekonomisine katkılarımızı artırarak sürdürme azmindeyiz"

İSTANBUL (AA) - Petlas, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) açıkladığı İhracatın Şampiyonları listesinde 10'uncu sırada yer aldı.

Petlas açıklamasına göre, OİB tarafından düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde otomotiv endüstrisinde 2021 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren kuruluşlar ödüllendirildi. En fazla ihracat yapan ilk 110 firmaya platin, altın, gümüş ve bronz kategorilerinde ödül verildi.

Kendi geliştirdiği yüksek teknolojili ürünlerle dünya pazarında büyük ilgi gören Petlas, İhracatın Şampiyonları listesinde 10'unculuğu üstlenerek lastik sektöründe ihracat şampiyonu oldu.

Düzenli olarak 118 ülkeye lastiklerini ihraç eden Petlas'ın 2021 yılı toplam ihracatı 322 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Yönetin Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, Petlas'ın büyüme vizyonu açısından ihracat artışının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Özcan, "Petlas, küreselleşen ekonomi ve rekabet içerisinde 'Türk markası' olgusunu dünyada hak ettiği yere taşımanın bilinciyle hareket ediyor. Ülkemiz ekonomisine hedeflerimizin üzerinde performansla ihracat geliri sağlamaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerli sermaye ve üstün teknoloji ile ürettikleri lastiklerle başta Avrupa ve ABD pazarı olmak üzere tüm dünyaya rekor seviyede ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Bu başarı için tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor, onlara teşekkür ediyorum. Başarımızın bize verdiği özgüven ve azimle daha nice başarılara imza atacağımıza olan inancımız tam. Ülkemize sağladığımız ihracat gelirlerini artırmak ve ülke ekonomisine katkılarımızı artırarak sürdürme azmindeyiz."

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