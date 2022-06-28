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Petlas, Türkiye AR-GE 250 Araştırması'nda 3'üncü sırada yer aldı

28.06.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız: - "Her geçen gün büyüyen Petlas, son dönemde geldiği noktayı büyük bir titizlikle yürüttüğü AR-GE faaliyetlerine borçlu. Petlas'ın ham maddeden ürünlerin piyasaya sunulma noktasında geldiği son hale kadar yürüttüğü tasarım, test ve doğrulama süreçleri AR-GE faaliyetlerinin temelini oluşturuyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de lastik sektöründe birçok ilki teknoloji transferi olmadan, kendi potansiyeliyle üretmeyi başaran Petlas, Türkiye AR-GE 250 Araştırması'nda "AR-GE Proje İlk 100" kategorisinde 3'üncü sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ekonomi ve iş dünyası portalı Turkishtime'ın bu yıl 9'uncusunu gerçekleştirdiği Türkiye AR-GE 250 Araştırması'nda sonuçlar belli oldu.

2010'da kurduğu AR-GE laboratuvarıyla alanında önemli çalışmalara imza atan ve geçen yıl 366 AR-GE projesi üreten Petlas, listenin "AR-GE Proje İlk 100" kategorisinde 3'üncü sırada yer aldı.

Petlas, listede en çok AR-GE projesi gerçekleştiren ilk lastik şirketi olurken, yıllık AR-GE harcamaları sıralamasında ise 37 milyon 781 bin TL'lik AR-GE harcamasıyla 59'uncu sırada kendine yer buldu.

2013 yılından bu yana Türkiye'deki AR-GE harcamalarının ölçümlendiği araştırmaya göre, ilk 500 firmanın AR-GE harcaması yaklaşık 17 milyar TL olarak gerçekleşti. 2021 yılında AR-GE projesi sayısına göre sektör lideri olan Petlas, salgının gölgesinde geçen 2020'de Türkiye ekonomisi düşüş grafiği yaşarken, üretim ve AR-GE'de büyüme performansı ortaya koydu.

- "Petlas olarak vizyonumuz, lastik sektöründe Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası olmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, Petlas'ın; büyümesini sadece satış kabiliyetleri ile değil, belirlenen hedefler doğrultusunda teknolojik yapabilirliğini ve AR-GE laboratuvarının analiz yeteneklerini sürekli geliştirmesi, lastik test laboratuvarlarındaki iyileştirmelerini düzenli olarak artırması, uluslararası standartlardaki test pistinin ve nitelikli insan gücünün varlığını başarı ile harmanlanması sonucu geliştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Her geçen gün büyüyen Petlas, son dönemde geldiği noktayı büyük bir titizlikle yürüttüğü AR-GE faaliyetlerine borçlu. Petlas'ın ham maddeden ürünlerin piyasaya sunulma noktasında geldiği son hale kadar yürüttüğü tasarım, test ve doğrulama süreçleri AR-GE faaliyetlerinin temelini oluşturuyor. Deneysel geliştirme faaliyetleri ile yürütülen AR-GE çalışmaları, yeni ürünlerin üretilmesi, mevcut ürünlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, yeni süreçlerin, sistemlerin ve hizmetlerin kurulması ve geliştirilmesi, araştırma ve pratik deneyimlerden elde edilen bilgilerle yapılıyor.

Petlas olarak vizyonumuz, lastik sektöründe Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı markası olarak dünya pazarlarında nitelikli ürünlerimizle yerimizi almak. 2005 yılından bu yana yapılan 700 milyon dolar düzeyinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlar da bu vizyonumuz doğrultusunda gerçekleşti. Bu yatırımları, teknolojik imkanlar ve nitelikli insan gücü ile birleştirerek öngördüğümüz hedefler doğrultusunda büyümeye, gelişmeye ve artı değer üretmeye devam ediyoruz."

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