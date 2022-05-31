Petlas, Türkiye'nin en büyük 73'üncü sanayi kuruluşu oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasına göre, Petlas, lastik sektörünün en fazla büyüyen markası olarak 73'üncü sırada yerini aldı.

Petlas açıklamasına göre, "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması, sanayi sektörü başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin büyümesinden ihracatına, finansmandan yatırım iklimine kadar birçok alanda detaylı bilgiler içeriyor. Türkiye’de üretim yapan büyük üreticilerin yer alması nedeniyle lastik sektörü için de oldukça önemli bir gösterge olan araştırmada, yerli lastik markası Petlas, 73’üncü sıraya yükseldi.

Sektöründe en fazla ciro artışı sağlayan üretici olan Petlas, sıralamada 9 sıra birden yükselerek lastik sektörünün en çok büyüyen şirketi oldu. 2021 yılı üretimden net satışları 5 milyar 233 milyon TL düzeyinde gerçekleşen Petlas, sektörünün lider markası olma yolunda istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Petlas, bir önceki yıl da 13 sıra birden yükselerek listede 82’nci sırada yer almıştı.

- "Petlas üretime yatırımla büyümeye devam ediyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, İSO’nun 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği ve sektör için en değerli verileri oluşturan "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında 73’üncü sırada yer almanın Petlas’ın sektöründe istikrarlı ve emin adımlarla ilerleyişinin kanıtı olduğunu ifade etti.

Safa Özcan, "Yarım asırdır hazırlanan bu araştırma Türkiye ekonomi tarihi açısından adeta bir kayıt defteri niteliği taşıyor. Petlas olarak Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 73’üncü sırada yer alarak Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sunan en büyük şirketlerden biri olmak bize gurur veriyor. Ülkemizin üretim gücüne inancıyla, üretime yaptığı yatırımlarla hızla büyüyen Petlas hem Türkiye’de hem de dünyanın 120’den fazla ülkesinde tüketicisiyle buluşmaya devam edecek. Yenilikçi ürünler için Ar-Ge yatırımları ve sürdürülebilir bir üretim için çevreye duyarlı projeleri sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.

