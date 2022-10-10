Petlas, "yeşil lastik" ile yüzde 5 yakıt tasarrufu sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Petlas’ın yüzde 100 yerli Ar-Ge gücüyle geliştirdiği ProGreen PT525 lastikler, düşük dönme direnci değeriyle yüzde 5’e kadar yakıt tasarrufu sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, ProGreen PT525'lerde enerji tasarrufu için özel olarak tasarlanmış iç ve dış blok ile kanal yapısı viraj alırken lastiklerde optimum bükülme sağlıyor. Böylece lastik yuvarlanma direncinin neden olduğu ekstra güç kaybını ortadan kaldırarak hem yakıt hem de karbon salınımı tasarrufu sağlayan PT525 lastikler, sürüş güvenliği ve konforuna da olumlu etki ediyor.

Petlas, bünyesinde bulunduğu AKO Grup’un geri dönüşüm yatırımıyla, kaynakların daha verimli kullanılması, atıkların toplanması ve geri kazanımının yanı sıra yenilikçi ürünleriyle de çevreyi korumaya destek oluyor.

Petlas’ın, yeni nesil kauçuklar ve özel dolgu malzemelerini spesifik karıştırma prosesleri ile ürettiği düşük yuvarlanma direncine sahip yüksek performanslı çevreci lastikleri, yakıt tasarrufu için yakıt veriminde önemli iyileştirme sağlıyor. Yakıt verimliliği de araçların fosil yakıt tüketimi ve karbon salınımlarında doğrudan azalma getiriyor.

Gelecek nesillere yeşil, sağlıklı, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Petlas, ProGreen PT525’in doğayla dost, daha kısa sürede eriyip yok olan özel sırt karışımı, dönme direncini azaltıyor. Optimize edilmiş desen tasarımı ve üstün teknolojili bileşenler ile ProGreen PT525, standart olarak üretilmiş bir lastiğe göre yüzde 5'e kadar yakıt tasarrufu sağlarken karbon ayak izini azaltıyor. Bunu yaparken güvenlikten ve performanstan da ödün vermeyen ProGreen PT525 üstün yol tutuş ve viraj performansı sunuyor.

Petlas ProGreen lastiklerin sahip olduğu düşük yuvarlanma direnci, sıra dışı az aşınma performansı ve yol tutuş seviyeleri, aynı zamanda uzun ömürlü kullanım avantajını da beraberinde getiriyor.

Düşük yakıt tüketimli yeşil lastik Petlas ProGreen, maksimumum sürüş güvenliği ve konforu sunarken daha az yakıt tüketimi, daha az karbon salınımı ve daha uzun lastik kullanım ömrünü birlikte sunuyor.

