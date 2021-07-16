PETLAS'tan bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşlara uyarılar

İSTANBUL (AA) - AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak vatandaşlara tavsiyelerde bulunarak, "Yaz aylarında ısınan zemine uygun olmayan lastikler, araçlarda güvenlik riski oluşturur." dedi.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, yaklaşmakta olan Kurban Bayramı, aile ziyaretleri ve tatil için uygun bir fırsat sunuyor ancak şehirler arası yollardaki trafik yoğunluğu ve buna bağlı olarak kaza riskleri de artış gösteriyor.

Tatil sezonu boyunca tatile gidiş ve tatilden dönüş için uzun yolculukların daha fazla görüldüğü haziran-eylül arası dönemde, kara yollarında yol ve yolcu güvenliğinin önemi daha da artıyor. İstatistiklere göre, Türkiye’de trafik kazalarının yüzde 40’ı, “Tatil Mevsimi” olarak algılanan haziran-eylül döneminde meydana geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, "Kapanma döneminde devlet ve millet olarak birlikte yüklendiğimiz sorumluluk ve özellikle de yurt çapında aşı yayılımında olumlu gelişmeler sayesinde, halkımız özlediği yakınlarını görmek ya da özlemini çektiği tatil günlerini yaşamak için yollara çıkabiliyor. Ancak, kara yoluyla yapılan tatil yolculuklarının kendimiz, sevdiklerimiz ve yoldaki diğer kişiler için güvenli olması önem taşıyor. Yol güvenliği, araçların yere temas noktası lastiklerden başlıyor." ifadelerini kullandı.

- "Aracın periyodik bakımı aksatılmamalı"

Havaların ve yolların ısındığı yaz koşullarına uygun lastik kullanımının önemine dikkati çeken Özürün, "Yaz tatiline nasıl kışlık palto ile gitmiyorsak, yaz yollarına da kış lastiği ile çıkmamamız gerekiyor. Yaz aylarında ısınan zemine uygun olmayan lastikler araçlarda güvenlik riski oluşturur. Ayrıca güvenli bir seyahat için, yola çıkmadan önce aracın lastikleri mutlaka kontrol ettirilmeli. Lastiklerin aşınma derecesi, lastik dişlerinde kendini gösterir. Dişleri 4 mm’nin altındaki lastiklerle kesinlikle yola çıkılmamalı. Tüketicilerimize, bayilerimizde sosyal mesafeyi koruyarak, sağlıklarını riske atmadan, kış lastiklerinizi yaz lastikleriyle değiştirme ve lastik kontrolü hizmeti sunuyoruz. Tüketicilerimize güvenli lastik değişimi için sıkışıklığın yaşanmaması adına randevulu hizmet almalarını, servislerimize lastik değişimi için geldiklerinde maske kullanmalarını, gerekli sosyal mesafeyi korumalarını öneriyoruz." açıklamasında bulundu.

Araç sahiplerine güvenli yolculuk hakkında bilgilere veren Özürün, şu uyarılarda bulundu:

"Lastiklerin hava basıncı mutlaka kontrol edilmeli. Uygun olmayan lastik basıncı yakıt sarfiyatını artırırken yol tutuşunu düşürür. Aracın periyodik bakımı aksatılmamalı. Fren balataları, fren hidroliği ve motor yağı seviyesi kontrol ettirilmeli. Akü kontrol edilmeli. Özellikle yeni nesil araçların elektronik aksamları akü nedeniyle devre dışı kalabilir ve yolda bırakabilir. Araçtaki stepne, kriko, reflektör ve çekme halatı kontrol edilmeli. Farlar, stop lambaları ve silecek suyu kontrolden geçirilmeli. Aracın yasal yükümlülüğü olan araç muayenesi ile zorunlu trafik sigortası tarihlerinin kontrolü unutmamalı."

- "2 saatte bir mola ihmal edilmemeli"

Güvenli sürüş ve sorunsuz bir yolculuk için 2 saatte bir 15 dakikalık molalar verilmesinin uzmanlarca önerildiğini ifade eden Özürün, “Bunun yanı sıra, emniyet kemerinin tüm yolcularca takılması gerekiyor. Kendimizin ve sevdiklerimizin güvenli açısından bu önemli. Ayrıca, 12 yaşından küçük çocukların da yaşına uygun çocuk koltuğu veya yükseltici ile emniyet kemerini mutlaka takmaları gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada yer alan uyarılara göre ise tüm kontroller yapılsa da sürücüler zaman zaman yolculuk sırasında kötü sürprizlerle karşılaşabiliyor. Bu durumlarda ilk olarak güvenlik önlemlerinin alınması hem yolcular hem de seyir halindeki diğer araçlar için önemli rol oynuyor. Olası bir acil durum anında aracın güvenli bir yere çekilerek dörtlü ikaz lambalarının yakılması ve diğer araçların durumdan haberdar edilmesi için uygun bir güvenlik mesafesine reflektör konulması gerekiyor. Giderilemeyecek bir sorunla karşı karşıya kalma ihtimaline karşın yola çıkarken, yetkili servisin numarasını not etmek de oldukça önem taşıyor.

