Petrolün alternatifi tarlada yetişiyor! Bilim insanları bu bitkiyi yakıta dönüştürdü

Worcester Polytechnic Institute (WPI) Kimya Mühendisliği Bölümü’nden araştırmacıların da yer aldığı çalışma, bambunun biyoyakıt üretiminde kullanılabilecek önemli bir ham madde olabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre bambu, bu amaçla değerlendirildiğinde hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli bir potansiyel taşıyor. Sustainable Energy & Fuels dergisinde yayımlanan çalışmada, laboratuvar deneylerinin yanı sıra ekonomik analizler ve yaşam döngüsü değerlendirmelerinden de yararlanıldı.

BAMBUDAN OTOMOBİL, UÇAK VE TRENLER İÇİN YAKIT

Araştırmacılar, bambunun hidrotermal sıvılaştırma (HTL) adı verilen bir teknoloji kullanılarak biyoham petrole dönüştürülebileceğini belirledi. Bu yöntemde biyokütle, daha sonra sıvı yakıt üretiminde kullanılabilecek bir maddeye dönüştürülüyor. Araştırmanın yazarlarından WPI Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Michael Timko, çalışmanın bambunun geleceğin yakıt kaynaklarından biri olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Bambunun önemli avantajlarından biri ise tarımsal üretime uygun olmayan veya verimi düşük alanlarda da yetişebilmesi. Araştırmacılara göre bu özellik, yakıt üretimi için kullanılan tarım alanlarının gıda üretimiyle rekabet etmesinin önüne geçebilir.

PETROL DİZELE GÖRE 26 KAT DAHA DÜŞÜK

Çalışmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de sera gazı emisyonlarıyla ilgili oldu. Araştırmacıların yaşam döngüsü analizine göre bambudan yakıt üretimi ve bu yakıtın kullanılması sonucunda ortaya çıkan sera gazı yoğunluğu, geleneksel petrol dizeline kıyasla 26 kat daha düşük olabilir.

Bunun nedenlerinden biri bambunun büyürken önemli miktarda karbon tutabilmesi. Bitki yalnızca toprak üstündeki bölümlerinde değil, rizom adı verilen yer altı yapılarında da karbon depolayabiliyor. Ayrıca bambunun yakıta dönüştürülme sürecinin bazı diğer biyokütle kaynaklarına göre daha verimli olduğu belirtiliyor.

ÇOK DAHA AZ TARIM ALANI YETERLİ OLABİLİR

Bambunun hızlı büyümesi araştırmanın öne çıkardığı bir diğer avantaj. Çalışmaya göre bambudan HTL yöntemiyle yakıt üretimi, ABD'deki mısır bazlı etanol üretiminin seviyesine ulaşabilir. Üstelik bunun için mısır üretiminde kullanılan tarım alanının yaklaşık yüzde 13'ü kadar bir alan yeterli olabilir.

Bambu, her yıl yeniden ekilmesi gereken ürünlerden farklı olarak çok yıllık bir bitki. Görece düşük tarımsal girdilerle yüksek miktarda biyokütle üretebilmesi de yakıt üretimi açısından avantaj sağlıyor. Araştırmacılar ayrıca bambunun kuru ağırlığının yüzde 1'inden daha azının kül olduğunu, dolayısıyla yakıta dönüştürülmesi sırasında oldukça düşük miktarda atık ortaya çıktığını belirtiyor.

MALİYETİ DE HESAPLADILAR

Araştırmada bambudan üretilecek yakıtın ticari ölçekte ne kadara mal olabileceği de incelendi. Ekonomik modellemeye göre teknoloji olgunlaşıp büyük ölçekli ticari üretime geçildiğinde bambu bazlı yakıtın benzin galonu eşdeğeri başına yaklaşık 2,75 dolara üretilebileceği hesaplandı.

Bu hesaplamaya yakıt üretim tesisinin kurulması ve işletilmesi için gereken maliyetler de dahil edildi. Araştırmacılara göre sonuçlar, bambu bazlı yakıtın yenilenebilir yakıt pazarının büyümesiyle birlikte ekonomik açıdan rekabetçi hale gelebileceğini gösteriyor.

TARIM İÇİN UYGUN OLMAYAN ARAZİLERDE DE YETİŞEBİLİYOR

Araştırmacılar bambunun eski sanayi alanlarında veya yoğun tarım nedeniyle verimliliğini kaybetmiş topraklarda da yetiştirilebileceğine dikkat çekiyor. Bu durum, mevcut tarım arazilerinin bir bölümünün yeniden gıda üretimine ayrılmasına imkan sağlayabilir.

Timko'ya göre daha fazla araştırma ve geliştirme yapılması halinde bambu, özellikle elektrikli sistemlere dönüştürülmesi daha zor olan ağır taşımacılık ve havacılık gibi sektörlerde düşük karbonlu sıvı yakıt üretimi için önemli seçeneklerden biri haline gelebilir. Araştırma bambunun kısa vadede petrolün tamamen yerini alacağını göstermiyor. Ancak elde edilen sonuçlar, hızlı büyüyen bu bitkinin gelecekte düşük karbonlu ulaşım yakıtlarının hammaddelerinden biri olabileceğine işaret ediyor.