YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Peygamber Sevdalıları Vakfı "Avrupa'da İslam Düşmanlığı" konulu çevrimiçi sempozyum düzenleyecek

Peygamber Sevdalıları Vakfı "Avrupa'da İslam Düşmanlığı" konulu çevrimiçi sempozyum düzenleyecek

29.01.2021 16:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakfın genel başkanı Adnan Akgönül: - "Umarız ki bu sempozyum vasıtası ile İslam ülkelerinde bu konuda daha ciddi bir duyarlılık söz konusu olacak. Avrupalı Müslümanlar hiçbir zaman yalnız bırakılmayacak"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak "Avrupa'da İslam Düşmanlığı" konulu sempozyum düzenleyecek.

Yarın gerçekleştirilecek sempozyuma, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden ilim adamı, akademisyenler ve siyasetçiler katılacak.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkanı Adnan Akgönül, AA muhabirine, vatandaşları salgın nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirecekleri sempozyumu takip etmeye çağırdı.

Sempozyumda son zamanlarda özellikle Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığına vurgu yapmak istediklerini ifade eden Akgönül, İslam düşmanlığının getireceği kötü neticeler ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek, bu anlamda Avrupa'da sıkıntı yaşayan, baskılara maruz kalan Müslümanların yalnız olmadıklarını katılımcılarla paylaşmak istediklerini söyledi.

"Umarız ki bu sempozyum vasıtası ile İslam ülkelerinde bu konuda daha ciddi bir duyarlılık söz konusu olacaktır. Avrupalı Müslümanlar hiçbir zaman yalnız bırakılmayacak. Onların dertleri ile bir şekilde ilgili merciler, hükümetler gerekli alakayı göstereceklerdir." diyen Akgönül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa ülkeleri de bu anlamda Müslümanların duyarlılığını dikkate alarak var olan baskıları ortadan kaldırmak, oradaki Müslümanların hak ve hukukunu gerçekleştirmek için gerekli yasal düzenlemeleri yapacaklardır. Aşırı uçların oyunlarına gelmeyeceklerdir. Bu anlamda birlikte huzurlu bir yaşam tarzı için ne gerekiyorsa onu yapmak için adım atacaklardır. Amacımız budur."

Akgönül, yarın gerçekleştirecekleri sempozyumun hayırlara vesile olmasını dileyerek, güzel neticeler almayı temenni ettiklerini belirtti.

"Halkımızı çevrimiçi yapılacak bu sempozyumu takip etmeye özellikle davet ediyorum. Sosyal medya üzerinden, Peygamber Sevdalıları Vakfı resmi web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden sempozyum canlı olarak verilecektir. " ifadelerini kullanan Akgönül, isteyen her vatandaşın rahatlıkla bu programı takip edebileceğini kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz

Diyarbakır Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
05:55
Sabah
07:19
Öğle
12:37
İkindi
15:21
Akşam
17:45
Yatsı
19:04
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Peygamber Sevdalıları Vakfı "Avrupa'da İslam Düşmanlığı" konulu çevrimiçi sempozyum düzenleyecek

Peygamber Sevdalıları Vakfı "Avrupa'da İslam Düşmanlığı" konulu çevrimiçi sempozyum düzenleyecek

Bakanlar Varank ve Pakdemirli, Bingöl'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

Bakanlar Varank ve Pakdemirli, Bingöl'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

Dicle’de üzüm ve badem işletme tesisin yapımına başlandı

Dicle’de üzüm ve badem işletme tesisin yapımına başlandı

Diyarbakır’da fahiş fiyata sıkı denetim

Diyarbakır’da fahiş fiyata sıkı denetim

DÜ 2021 program hedefleri toplantısı online olarak yapıldı

DÜ 2021 program hedefleri toplantısı online olarak yapıldı

Bismil atık su arıtma tesisinde çalışmalar sürüyor

Bismil atık su arıtma tesisinde çalışmalar sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.