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“Peygamber ve Gençlik” konulu kompozisyon yarışması düzenlendi

BİLECİK HABERLERİ  | 17.12.2020 11:30 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamda hafızlık erkek ve kız Kur’an kursu öğrencileri arasında "Peygamber ve Gençlik” konulu kompozisyon yarışması düzenlendi.Dereceye giren öğrenciler İlçe Müftüsü Mustafa Topal tarafından kabul edilirken hediyeleri takdim edildi.

“Peygamber ve Gençlik” konulu kompozisyon yarışması düzenlendi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamda hafızlık erkek ve kız Kur’an kursu öğrencileri arasında "Peygamber ve Gençlik” konulu kompozisyon yarışması düzenlendi.
Dereceye giren öğrenciler İlçe Müftüsü Mustafa Topal tarafından kabul edilirken hediyeleri takdim edildi. İlçe Müftüsü Mustafa Topal dereye giren Kevser Ayaz, Ecrin Elmas, Gülseren Petek, Hüsna Gürdal, Sude Balcı, İsmail Ayan, Muhammed Tuna ve Şahin Karatepe isimli öğrenci ve öğreticilerini tebrik etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Müftü Topal, öğrencilere teşekkür ederek eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi.

“Peygamber ve Gençlik” konulu kompozisyon yarışması düzenlendi

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