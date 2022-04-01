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Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı

01.04.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı

Şanlıurfa'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

Akşam namazının ardından Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, İbrahim Peygamber'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti.

Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen Balıklıgöl'de balıklara yem atan ziyaretçiler, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yatsı ezanının okunmasıyla, başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camileri dolduran vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Aileleriyle camide namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.

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Şanlıurfa Namaz Vakitleri 1 Nisan Cuma

İmsak
04:42
Sabah
06:04
Öğle
12:34
İkindi
16:07
Akşam
18:54
Yatsı
20:10
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

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