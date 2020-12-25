Peynir için online atölye

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde pandemi döneminde tarımsal eğitimi sürdürebilmek amacıyla başlatılan uzaktan eğitim programı, Peynir Atölyesi ile devam ediyor. Ücretsiz online planlanan Peynir Atölyesi 2-24 Ocak tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak. Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara belge verilecek.

Eğitim 1 ay sürecek

Peynir Atölyesi’nde ilk ders 2 Ocak’ta Süt Rüyası Kurucusu Öznur Apaydın Arıkan’ın sunumuyla başlayacak. Peynir Atölyesi, cumartesi günleri workshop şeklinde, pazar günleri ise peynir üzerine anlatımlarla gerçekleştirilecek. 8 oturumda yapılacak eğitimlerde, konunun uzmanı akademisyenlerce antik çağdan günümüze peynirin serüveni, Kars Gravyeri ve Kars Kaşarı, peynir haritası, Karaman Divle Obruk Peyniri, peynir kültürü, yoğurt kesiği, yoğurt yapmanın püf noktaları, labne peyniri, tatlı lor yapımı, sürk peyniri, salamura peyniri, şirden mayalı beyaz peynir ve salamurada pastörizasyon gibi konular anlatılacak.