Peyniri küflenmeden, bozulmadan uzun süre saklama yöntemi

Çabuk bozulan yiyeceklerin başında peynir gelir. Buzdolabında birkaç gün bekledikten sonra hızlı bir şekilde renk değiştirip küflenmeye başlarlar. Peynirleri istediğiniz kadar sarıp, saklama kabına yerleştirin. Bu yöntemler ile bozulmasına engel olamayacaksınız.

Uygulamanız gereken en etkili yöntemlerin başında ise tereyağı kullanmak var.

Peyniri dilimledikten sonra geriye kalan saklanması gereken kısmın her yerine bıçak yardımıyla ince bir tabaka şeklinde tereyağı sürün. Ardından streç ile peyniri sarın. Tereyağı, peynirin sertleşmesini ve hızlı bir şekilde bozulmasını önler.



