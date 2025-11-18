SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

PFDK açıkladı! TFF 2. Lig'deki bahis cezaları belli oldu... 281 futbolcuya ceza!

PFDK, bahis soruşturması kapsamında incelemeye alınan 1024 futbolcudan sevki yapılan 282 isimle ilgili kararını açıklayarak 281 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verdi. Daha önce aynı eylem nedeniyle cezalandırılan Canberk Aydemir için ise yeni bir yaptırıma gerek duyulmadı.

PFDK açıkladı! TFF 2. Lig'deki bahis cezaları belli oldu... 281 futbolcuya ceza!
Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), uzun süredir devam eden bahis soruşturmasında yer alan futbolcularla ilgili kararlarını açıkladı. Toplam 1024 futbolcunun incelendiği süreçte, sevki yapılan 282 isim hakkında yaptırım kararı verildi.

281 FUTBOLCUYA HAK MAHRUMİYETİ

PFDK açıkladı! TFF 2. Lig deki bahis cezaları belli oldu... 281 futbolcuya ceza! 1

TFF’nin duyurusuna göre, PFDK, bahis oynadıkları gerekçesiyle disipline sevk edilen 282 futbolcudan 281’ine 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verdi. Böylece soruşturmanın en geniş yaptırım paketlerinden biri uygulanmış oldu.

CANBERK AYDEMİR İÇİN EK CEZA VERİLMEDİ

PFDK açıkladı! TFF 2. Lig deki bahis cezaları belli oldu... 281 futbolcuya ceza! 2

Disiplin kuruluna sevk edilen isimlerden Canberk Aydemir için ise yeni bir ceza uygulanmadı. Aydemir’in aynı eylem nedeniyle daha önce cezalandırıldığı belirtilerek “ceza tayinine yer olmadığı” ifade edildi.

AYDEMİR’E VERİLEN ÖNCEKİ CEZA HATIRLATILDI

PFDK açıkladı! TFF 2. Lig deki bahis cezaları belli oldu... 281 futbolcuya ceza! 3

PFDK, Canberk Aydemir’in 2 Eylül 2025 tarihinde bahis eylemi nedeniyle 1 yıl hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldığını hatırlatarak mevcut dosyada yeni bir işlem yapılmadığını kaydetti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük tazminat savaşı! 440 milyon Euro isteniyorBüyük tazminat savaşı! 440 milyon Euro isteniyor
Terim için o takımdan açıklama! Herkes ters köşe olduTerim için o takımdan açıklama! Herkes ters köşe oldu
Anahtar Kelimeler:
PFDK TFF 2. Lig son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
yatsınlar kalksınlar eren elmalı ya dua etsinler. minimum cezası 3 ay olan suçtan hepsi 45 gün ceza ile yırttı. operasyon bile temiz değil.
cezaların daha da ağır olması lazım bu şekilde caydırıcı olmaz. Zaten maaşları yüksek bahisden de dünyanın parasını kazanıyorlar
En Çok Okunan Haberler
Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.