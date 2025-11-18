PFDK açıkladı! TFF 2. Lig'deki bahis cezaları belli oldu... 281 futbolcuya ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), uzun süredir devam eden bahis soruşturmasında yer alan futbolcularla ilgili kararlarını açıkladı. Toplam 1024 futbolcunun incelendiği süreçte, sevki yapılan 282 isim hakkında yaptırım kararı verildi.

281 FUTBOLCUYA HAK MAHRUMİYETİ

TFF’nin duyurusuna göre, PFDK, bahis oynadıkları gerekçesiyle disipline sevk edilen 282 futbolcudan 281’ine 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verdi. Böylece soruşturmanın en geniş yaptırım paketlerinden biri uygulanmış oldu.

CANBERK AYDEMİR İÇİN EK CEZA VERİLMEDİ

Disiplin kuruluna sevk edilen isimlerden Canberk Aydemir için ise yeni bir ceza uygulanmadı. Aydemir’in aynı eylem nedeniyle daha önce cezalandırıldığı belirtilerek “ceza tayinine yer olmadığı” ifade edildi.

AYDEMİR’E VERİLEN ÖNCEKİ CEZA HATIRLATILDI

PFDK, Canberk Aydemir’in 2 Eylül 2025 tarihinde bahis eylemi nedeniyle 1 yıl hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldığını hatırlatarak mevcut dosyada yeni bir işlem yapılmadığını kaydetti.