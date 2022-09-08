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PFDK, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'ya ekstra ceza vermedi

08.09.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurul, MKE Ankaragücü'nü bir maç seyircisiz oynama cezasına çarptırdı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü maçının ardından çıkan olaylarda kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'ya ekstra ceza verilmediğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş müsabakasının ardından çıkan olaylarda kırmızı kart gören ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen 33 yaşındaki futbolcuya ekstra ceza verilmediği belirtildi.

Josef de Souza, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile yapacağı Süper Lig maçında forma giyemeyecek.

Aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle MKE Ankaragücü'nün bir maç seyircisiz oynama cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Çeşitli gerekçelerle MKE Ankaragücü'ne 550 bin, Hatayspor'a 198 bin, Adana Demirspor'a 146 bin, Trabzonspor'a 143 bin 500 ve Giresunspor'a 84 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Galatasaray, Giresunspor, Ümraniyespor ve MKE Ankaragücü'nün bazı taraftarlarının passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiği kaydedildi. Trabzonspor ve Adana Demirsporlu bazı taraftarların passolig kartlarının ise bir sonraki deplasman mücadelesi için bloke edildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
MKE Ankaragücü Josef de Souza PFDK futbol

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